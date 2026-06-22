Domani, 23 giugno 2026, a partire dalle ore 17, la Cappella dei Celestini a Potenza, in Largo Duomo, ospiterà levento pubblico dedicato alla Prima Fase dellEpidemiologia Geografica del Progetto LucAS (Lucania Ambiente e Salute). Nellambito del progetto Lucania Ambiente e Salute (LucAS) promosso dalla Regione Basilicata viene presentata la prima fase -quesiti di ricerca- della linea di ricerca Epidemiologia geografica relativa alle analisi statistiche sulla mortalità generale e specifica per alcune cause selezionate nella Regione Basilicata e in nove aree specifiche. Laggiornamento dei dati sulla mortalità è ovviamente non esaustivo ed ha lo scopo di sollecitare la riflessione e guidare nella definizione analitica del protocollo di studio che affronterà le variazioni spaziali e temporali della mortalità (1980-2023) e dei ricoveri ospedalieri (2005-2025) a livello comunale per tutta la Regione. Il percorso con la spiegazione del significato della ricerca è iniziato gennaio 2025. Si tratta di una ricerca epidemiologica come indicato nel mandato LucAS che aggiunge certamente il recupero della complessità, sia storica, demografica e sociale come sfondo della ricerca epidemiologica ma soprattutto che punta alla diffusione di una costruzione di conoscenza originale. La mortalità 2013-2023 mostra particolari gradienti interni alla regione lucana evidenziando come sia più appropriato parlare delle Basilicate e non della Basilicata. Prendere atto di questa complessità implica dover sempre collocare la valutazione del profilo di salute di unarea particolare nelle dinamiche di lungo raggio che sono strutturali in questa regione. Per facilitare lindividuazione delle domande di ricerca è stato effettuato un aggiornamento mortalità per area e presentato i risultati, gli stessi di oggi, sono stati presentati in varie aree a marzo-aprile e giugno 2025, durante gli incontri che LucAS ha tenuto nei territori con le comunità locali e i rappresentanti istituzionali.

Questo rapporto fa parte della prima fase della ricerca partecipata di Epidemiologia geografica e sorveglianza epidemiologica nellambito del progetto LucAS che ha come obiettivo la definizione dei quesiti di ricerca. Non si tratta perciò di raggiungere risultati definitivi ed esaustivi, ma di accompagnare il processo di definizione dei quesiti sulla base dei quali verrà redatto il protocollo di ricerca definitivo. Si tratta infatti di un lavoro che fornisce importanti elementi per la fase di discussione sui quesiti di ricerca in quanto presenta un aggiornamento al 2023 del profilo di mortalità per cause scelte in alcune aree della Regione Basilicata, scelte sulla base delle indicazioni del progetto LucAS (cioè di fonti di pressione ambientale definite a priori) e su considerazioni di opportunità dettate dalla disponibilità di precedenti studi epidemiologici. Un aggiornamento che non fornisce risposte ma solleva interrogativi.



I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dellassessore regionale Laura Mongiello (Ambiente  Transizione Energetica), seguiti dallintroduzione metodologica a cura del Responsabile Esecutivo del Progetto LucAS Michele Busciolano. Successivamente, lEpidemiologo di fama internazionale esperto nellimpatto dei fattori ambientali sulla salute umana, Marco Martuzzi, che ricopre attualmente il ruolo di Visiting Professor presso la School of Public Health dellImperial College, terrà una lettura magistrale incentrata sulla metodologia, sulla comunicazione e sulla partecipazione pubblica nella definizione dei profili di salute allinterno delle aree a rischio. Il cuore scientifico dellincontro toccherà i risultati della prima fase di epidemiologia descrittiva e geografica regionale. Il Professor Annibale Biggeri dellUniversità di Padova illustrerà gli sviluppi della Fase 1 della ricerca. A seguire, il professor Giovanni Ferrarese dellIstituto di Studi sul Mediterraneo CNR offrirà una panoramica storica del territorio lucano, propedeutica allanalisi dei dati demografici, sociali e sanitari regionali presentati dalla Dottoressa Giada Minelli e dal Dottor Valerio Manno del Servizio di Statistica dellIstituto Superiore di Sanità. Levento prevede un dibattito aperto coordinato dalla Responsabile Scientifica del Progetto LucAS Rosa Anna Cifarelli e dal Professor Enzo Alliegro, dellUniversità Federico II di Napoli, volto a favorire lapproccio partecipativo e la trasparenza verso i cittadini e le comunità locali. Le conclusioni della giornata saranno affidate allassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico.