La Basilicata e le sue buone pratiche di gestione ambientale salgono in cattedra in Europa. Si è conclusa a Magonza (Mainz), in Germania, lintensa tre giorni di approfondimento e confronto internazionale sul tema Natura 2000 e i cambiamenti climatici. Uniniziativa di altissimo profilo promossa direttamente dalla Commissione europea e rivolta in modo selettivo agli uffici nazionali e regionali responsabili della tutela della natura nel Continente.



Un appuntamento cruciale, focalizzato sullapplicazione pratica delle nuovissime linee guida comunitarie, che ha visto la Regione Basilicata protagonista: su esplicita indicazione del Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica. LUfficio Parchi lucano ha rappresentato lItalia in questo delicato consesso strategico, insieme ai soli omologhi delle Regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia.



A portare il contributo della Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata è stato il dottor Vito Orlando, il quale ha illustrato alla platea europea le esperienze davanguardia in corso nel territorio lucano. Al centro della relazione, due dossier di stringente attualità ed elevato impatto tecnico: lo sviluppo e la pianificazione delle Infrastrutture verdi come reti ecologiche di resilienza, e il monitoraggio e contrasto agli effetti dei climate change sullerosione costiera, un fenomeno che vede il dipartimento lucano fortemente impegnato nella ricerca di soluzioni di ingegneria naturalistica e sostenibile. Levento di Magonza si è articolato attraverso una formula dinamica e operativa, alternando sessioni plenarie, discussioni moderate, gruppi di lavoro tematici e lanalisi di casi concreti direttamente sul campo. Lobiettivo primario dellUnione Europea è supportare gli Stati membri nello sviluppo di una visione comune e flessibile per la salvaguardia della Rete Natura 2000. La sfida è rendere gli obiettivi di conservazione della biodiversità capaci di adattarsi dinamicamente mutamenti climatici in atto, garantendo la flessibilità necessaria a proteggere gli habitat senza bloccare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Il focus lucano sulle infrastrutture verdi e blu e sulle strategie di mitigazione costiera ha riscosso un forte interesse, confermando la Basilicata come un laboratorio a cielo aperto e un interlocutore autorevole, capace di tradurre le direttive di Bruxelles in azioni concrete a difesa del capitale naturale e della biodiversità.