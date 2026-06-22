-->
|
La voce della Politica
|Biodiversità e clima: la Basilicata in cattedra in Europa
22/06/2026
|La Basilicata e le sue buone pratiche di gestione ambientale salgono in cattedra in Europa. Si è conclusa a Magonza (Mainz), in Germania, lintensa tre giorni di approfondimento e confronto internazionale sul tema Natura 2000 e i cambiamenti climatici. Uniniziativa di altissimo profilo promossa direttamente dalla Commissione europea e rivolta in modo selettivo agli uffici nazionali e regionali responsabili della tutela della natura nel Continente.
Un appuntamento cruciale, focalizzato sullapplicazione pratica delle nuovissime linee guida comunitarie, che ha visto la Regione Basilicata protagonista: su esplicita indicazione del Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica. LUfficio Parchi lucano ha rappresentato lItalia in questo delicato consesso strategico, insieme ai soli omologhi delle Regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia.
A portare il contributo della Direzione Generale dellAmbiente, del Territorio e dellEnergia della Regione Basilicata è stato il dottor Vito Orlando, il quale ha illustrato alla platea europea le esperienze davanguardia in corso nel territorio lucano. Al centro della relazione, due dossier di stringente attualità ed elevato impatto tecnico: lo sviluppo e la pianificazione delle Infrastrutture verdi come reti ecologiche di resilienza, e il monitoraggio e contrasto agli effetti dei climate change sullerosione costiera, un fenomeno che vede il dipartimento lucano fortemente impegnato nella ricerca di soluzioni di ingegneria naturalistica e sostenibile. Levento di Magonza si è articolato attraverso una formula dinamica e operativa, alternando sessioni plenarie, discussioni moderate, gruppi di lavoro tematici e lanalisi di casi concreti direttamente sul campo. Lobiettivo primario dellUnione Europea è supportare gli Stati membri nello sviluppo di una visione comune e flessibile per la salvaguardia della Rete Natura 2000. La sfida è rendere gli obiettivi di conservazione della biodiversità capaci di adattarsi dinamicamente mutamenti climatici in atto, garantendo la flessibilità necessaria a proteggere gli habitat senza bloccare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Il focus lucano sulle infrastrutture verdi e blu e sulle strategie di mitigazione costiera ha riscosso un forte interesse, confermando la Basilicata come un laboratorio a cielo aperto e un interlocutore autorevole, capace di tradurre le direttive di Bruxelles in azioni concrete a difesa del capitale naturale e della biodiversità.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/06/2026 - Venosa, la memoria non è un dettaglio. E un voto può dire più di mille parole
Il voto con cui il Consiglio comunale di Venosa ha respinto la mozione per la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924 racconta più di mille dichiarazioni di principio. Quattordici voti contrari, uno solo a favore, quello della consigliera pro...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Pnrr, prorogati al 31 dicembre gli incarichi di professionisti ed esperti
Sono stati ufficialmente prorogati fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi dei 16 professionisti ed esperti per il Pnrr impegnati nell'attuazione del piano territoriale della Regione Basilicata. Il provvedimento è stato al centro dell'incontro svoltosi questa m...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Biodiversità e clima: la Basilicata in cattedra in Europa
La Basilicata e le sue buone pratiche di gestione ambientale salgono in cattedra in Europa. Si è conclusa a Magonza (Mainz), in Germania, lintensa tre giorni di approfondimento e confronto internazionale sul tema Natura 2000 e i cambiamenti climatici. Unin...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Basilicata tra le eccellenze della telemedicina: progetto per gli over 80 tra i migliori dItalia
La Basilicata si conferma tra le regioni più innovative nel campo della sanità territoriale. A renderlo noto è la Regione Basilicata attraverso un comunicato stampa. Il progetto regionale dedicato alla sanità preventiva e alla telemedicina per gli ultraottante...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Bardi: il Sud al centro dellagenda del Mimit
Un decreto del Ministro Urso destina 505,8 milioni di euro alle imprese meridionali per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad alto contenuto innovativo. Il presidente: "Una vera e propria rampa di lancio per il nostro tessuto produttivo".
...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Programma GOL, Cupparo: in Basilicata oltre 30 mila beneficiari presi in carico
Sono 30.200 i beneficiari presi in carico dai Centri per l'impiego lucani nell'ambito del Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), la misura finanziata dal Pnrr che punta a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso percorsi p...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Sasso di Castalda: sopralluogo sugli interventi di messa in sicurezza dellarea
Si è svolto oggi a Sasso di Castalda un sopralluogo tecnico presso larea del Castello, finalizzato a verificare lo stato dei luoghi interessati dai futuri interventi di messa in sicurezza e consolidamento.
Allincontro hanno preso parte il Soggetto Attuat...-->continua
|
|