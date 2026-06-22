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Basilicata, richiesta al Governo: unità istituzionale per raddoppio strade e ferrovia MateraBari

22/06/2026

Unità politica ed istituzionale a tutti i livelli per chiedere al governo nazionale il raddoppio delle strade Matera-Ferrandina e Matera-Metaponto unite al prolungamento della Ferrovia Matera Ferrandina con Bari attraverso Gioia del Colle.
Sono infrastrutture fondamentali per le aree interne, il metapontino e la Basilicata tutta non solo per il materano. I finanziamenti per la realizzazione di queste opere entrino nella trattativa con il governo sui temi dellenergia dal Petrolio alle rinnovabili e dellacqua.

Bene il consiglio comunale di oggi per avere info aggiornate sullavanzamento del progetto alla presenza dellAssessore PEPE e di ANAS ma il tema va portato tutti insieme in sede di Governo centrale data limportanza delle risorse da reperire per realizzare queste opere tanto strategiche per il mezzogiorno quando fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo delle nostre aree interne, del metapontino, della città di Matera e quindi dellintera Basilicata.
Mantenere alta lattenzione è fondamentale come il raggiungimento dellunità di intenti di tutte le forze politiche in campo ad ogni livello istituzionale. Questo lo spirito con cui furono approvate allunanimità il 12 Ottobre 2021 ed il 14 Giugno 2022 le due mozioni a mia prima firma dal Consiglio Regionale che già da allora impegnarono tutti a fare ogni sforzo possibile per reperire le risorse sufficienti per la progettazione ed il raddoppio/adeguamento della SS 7 Matera-Ferrandina ormai diventata inderogabile ed S.P. ex S.S. 175 Matera-Metaponto, opera questultima che collegherebbe tutto larco metapontino con la città Matera favorendo in entrambe le direzioni il transito in sicurezza di persone e merci con enormi ritorni per turismo, commercio, agroalimentare, industria.
La partita che giocherà a brevissimo la Regione Basilicata sullenergia, dal petrolio alle rinnovabili e la questione dellacqua possono e devono rappresentare una leva fondamentale per ricevere i finanziamenti per risolvere i ritardi cronici infrastrutturali che hanno costretto per secoli la Basilicata ad un assurdo quanto dannoso isolamento nei collegamenti e nella logistica.
Ecco perchè le opere di cui sopra, stradali e ferroviarie, non possono e non devono essere messe in alternativa una allaltra ma devono rappresentare un pacchetto di opere per cui pretendere il finanziamento per la realizzazione e non solo per la progettazione. In queste battaglie non esistono colori e differenze ma serve unità e responsabilità politica istituzionale come quella che si realizzo quando si ottenne il primo finanziamento di 221 meuro per il completamento della Ferrovia che collegherà entro il 2028 Roma-Napoli-Potenza-Ferrandina a Matera grazie allimpegno parlamentare bipartizan con in testa la Sen. Antezza ed il sostegno di Latronico, Vico, Folino e la grande sensibilità e lungimirante dellallora Premier Matteo RENZI.



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