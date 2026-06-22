Ci è stato chiesto di accelerare il lavoro nelle Commissioni per approvare quanto prima il disegno di legge della Giunta sull'istituzione dell'Agenzia regionale dei Trasporti. Tuttavia abbiamo ritenuto opportuno, audire le organizzazioni sindacali per raccogliere osservazioni e proposte, anche alla luce dei pareri e delle valutazioni formulate da Anav, Confindustria, Cotrab e Confapi, che presentano posizioni non sempre coincidenti e richiamano una serie di questioni che meritano ulteriori approfondimenti. Lo dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che prosegue:



Innanzitutto, prima ancora di istituire una nuova società regionale, occorre comprendere quale sia la strategia complessiva che la Regione intende adottare per il trasporto pubblico locale. Al di là delle criticità che il sistema continua a manifestare, riteniamo necessario definire con chiarezza obiettivi, priorità e modello organizzativo. Sotto questo profilo, l'Agenzia rischia di apparire come un passaggio anticipato rispetto alla definizione di un quadro strategico complessivo che, a nostro avviso, dovrebbe essere esplicitato in maniera più dettagliata. Non vorremmo che tutto si riducesse all'esigenza di raggiungere rapidamente un risultato politico senza una preventiva valutazione comparativa delle esperienze maturate nelle altre regioni che hanno già adottato modelli analoghi e dei risultati concretamente ottenuti. Tra le motivazioni alla base dell'istituzione dell'Agenzia vi è la possibilità di recuperare l'IVA sui contratti di servizio, con un beneficio che la stessa Regione stima in circa 10 milioni di euro annui. Si tratta certamente di un elemento da considerare con attenzione, ma occorre anche chiarire quali saranno i tempi effettivi di maturazione di tali benefici e quali risorse dovranno essere immediatamente impegnate per l'avvio e il funzionamento della nuova struttura societaria.



Ovviamente  conclude Bochicchio - non vi sono preclusioni da parte nostra. Se l'Agenzia potrà rappresentare un'opportunità concreta per i cittadini e contribuire a rendere più efficiente un sistema del trasporto pubblico che oggi presenta forti criticità, vi è tutta la disponibilità a confrontarsi nel merito ma occorre procedere con lucidità. Diversamente, se la discussione dovesse limitarsi a contrapporre chi propone la riforma a presunti conservatori, senza chiarire fino in fondo direzione, obiettivi e vantaggi effettivi per la Basilicata, allora riteniamo doveroso approfondire ulteriormente la questione e valutare anche soluzioni alternative. Le bandiere politiche interessano poco, ciò che conta sono gli interessi dei lucani e la qualità dei servizi che vengono loro garantiti.