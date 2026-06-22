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Rinnovo elezione RSU presso l'appalto CSL dell'ospedale S. Carlo di Potenza

22/06/2026

Mentre qualche giorno fa nella piattaforma su salari e rappresentanza presentata da CGIL CISL e UIL le tre sigle si impegnavano a confermare gli accordi precedenti e ad estendere le elezioni delle RSU anche nelle realtà di minori dimensioni a Potenza le tre sigle di settore fornivano una prova di ben altra levatura. La USB Lavoro Privato ha indetto lo scorso 22 maggio le elezioni per il rinnovo della RSU presso l'appalto CSL dell'ospedale San Carlo di Potenza per ridare la parola ai lavoratori e soprattutto per cercare di bloccare la prosopopea della triplice sindacale che riesce sempre a trovare l'unità d'azione quando si tratta di difendere il proprio monopolio.
Infatti nonostante nell'accordo per la costituzione delle RSU fosse ben chiaro che l'accettazione del passaggio alle RSU impedisse poi la costituzione delle RSA , le tre sigle sindacali ,dopo la decadenza della RSU in carica, hanno dichiarato che i loro iscritti fossero contrari alle elezioni e pertanto nominavano le loro RSA, nei fatti impedendo che potesse proseguire lazione di indizione elettorale messa in campo dalla Filcoms.
Considerato che gli accordi sindacali aziendali che si vanno a concludere sono validi per tutti, iscritti e non iscritti, che le RSA sono strettamente di nomina sindacale, è chiaro il regresso dal punto di vista della partecipazione democratica dei lavoratori nella scelta dei loro rappresentanti.
Con le votazioni conclusesi ieri, nonostante le pressioni esercitate nei confronti dei lavoratori per impedirne la partecipazione, addirittura con raccolta firme contro l'iniziativa democratica, tanti lavoratori hanno partecipato e si sono potuti esprimere.
La Filcams,la Uilt e la Fisascat hanno perso l'occasione di mettersi in gioco partecipando a questo importante appuntamento, nonostante doverosamente invitate. Si sono fatte sentire solo per sollevare il problema della nostra titolarità ad indire le elezioni, volutamente dimentiche che avevamo già partecipato alle scorse elezioni e quindi che avevamo già consegnato tutta la documentazione necessaria.
Speriamo che questa sia l'occasione per il nostro sindacato per riprendere un ruolo attivo di denuncia e proposte allinterno dellazienda, partendo dall'impegno del nostro eletto nella proclamata nuova RSU e con il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori interessati.
Attendendoci anche l'adesione alla più ampia politica rivendicativa che la USB sta portando avanti a livello nazionale, mettendo al centro il ruolo del lavoro operaio e dei lavoratori come produttori di ricchezza, contro il carovita generato dai conflitti internazionali e contro l'economia di guerra .

Potenza,21.6.2026 La coordinatrice regionale USB Basilicata
Rosalba Guglielmi



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