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La voce della Politica
|Transizione Energetica, Lacorazza: si fatica a vedere una strategia
22/06/2026
|Cè il Piano Strategico Regionale secondo le norme dello Statuto? No. Cè la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Basilicata? No. Cè un aggiornato Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale? No. Potrei continuare nelle domande con risposte negative. Siamo a sette anni di Governo Bardi e della destra lucana e due anni dallinizio della legislatura. Non sfuggono complessità, direttive comunitarie e normative che nel corso del tempo sono anche cambiate. Ma cè un nodo su cui la Regione sta declinando e chi ha la responsabilità di governo incrinando il rapporto con la comunità lucana: lassenza di pianificazione e programmazione. Con lAmministrazione e la gestione non si risolvono le criticità complesse. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
Ho citato lassenza di tre piani mentre nello stesso tempo si è squilibrato il rapporto tra paesaggio e investimenti FER, si tarda ad attuare normative nazionali e livelli compensativi che pure erano stati indicati allunanimità, su nostra proposta, dal Consiglio regionale. Le imprese soffrono il costo dellenergia e le modalità, insisto, le modalità di erogazione del bonus gas indistintamente a tutti, così il sostegno per impianti fotovoltaici senza alcuna previsione di progressività reddituale, rischiano di non ridurre le diseguaglianze sociali combattendo la povertà energetica e non attivare filiere produttive locali.
Vogliamo anche aggiungere che 100 milioni di euro delle compensazioni ambientali derivanti dal petrolio evidenzia Lacorazza - sono state messi a copertura dei deficit del sistema sanitario lucano? Eppure arrivano in Giunta proposte di delibere sul tema idrocarburi per le quali si è iniziata la discussione da tempo: le DGR in oggetto tanto sulla possibilità di rilasciare intese su permessi di ricerca quanto sulle modifiche degli accordi di compensazioni con ENI SHELL sarebbero già state chiuse tra Presidente ed assessori? Nella stessa seduta di Giunta regionale del 10 giugno 2026 è stata individuata la Società Energetica Lucana quale struttura operativa di assistenza allEnte Regione per la promozione, sottolineo promozione, dei gruppi di autoconsumo e delle comunità energetiche. Aggiungo inoltre che, come da statuto, a giorni dovrebbe riunirsi lAssemblea ordinaria per la nomina di Presidente e Direttore della società.
Alla luce delle considerazioni fatte sottolinea lesponente del Pd - non mi è molto chiaro perché ora, visto che il riferimento è alla L.R. 12/2022 e alla DGR 772/2023; sono passati 3, 4 anni. Devo anche dire che non mi è proprio chiaro il dispositivo della delibera in oggetto (336/2026) tra Stabilire, Individuare, Dare atto. Certo è che il contesto descritto non mi pare abbastanza solido da potere definire che siamo di fronte ad una visione, ad una strategia e a politiche conseguenti.
Chiudo conclude lesponente del Pd - con un post scriptum: nel ruolo di opposizione e non avendo a disposizione Dipartimenti e quindi personale, se ci chiedono proposte, idee e sollecitazione poste sui temi di cui sopra basta consultare i protocolli del Consiglio regionali arricchiti con tanto di lavoro nelle Commissioni e nella comunicazione pubblica.
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