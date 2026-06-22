La sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Centrali 2025-2027 introduce importanti novità sia sul piano economico che normativo, segnando un passo avanti significativo per i lavoratori del pubblico impiego.



Dal 2027 gli operatori avranno un aumento complessivo di 126 euro lordi mensili, gli assistenti di 133 euro, i funzionari di 161 euro e le elevate professionalità di 221 euro. Lincremento medio sarà pari a 161 euro lordi al mese.



Tra le principali innovazioni normative si evidenziano il superamento della disparità nel numero di giorni di ferie tra il personale assunto da meno di tre anni e il restante personale, una maggiore flessibilità nella programmazione delle ferie, lampliamento delle possibilità di accesso al lavoro agile e da remoto, la riduzione della pausa pranzo fino a 10 minuti su richiesta del dipendente e la soluzione della questione relativa ai festivi infrasettimanali per il personale turnista.



Di particolare rilievo è anche listituzione di un Osservatorio paritetico con la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, oltre allintroduzione, per la prima volta, di una disciplina specifica sullutilizzo dellintelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, accompagnata da garanzie, tutele e percorsi formativi dedicati al personale.



Tra i risultati più importanti vi è il riconoscimento dellindennità di turno durante i periodi di ferie. Un traguardo reso possibile anche grazie alle numerose iniziative e alle sentenze favorevoli ottenute dalla UIL FP presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Torino e Roma, che hanno affermato un principio fondamentale: il lavoratore turnista non può subire una penalizzazione economica quando esercita il proprio diritto alle ferie.



Per la UIL FP Basilicata questo rappresenta un passaggio particolarmente significativo. Da anni, infatti, la nostra organizzazione è impegnata affinché tale principio venga riconosciuto anche nel comparto Sanità, dove migliaia di lavoratrici e lavoratori garantiscono quotidianamente servizi essenziali attraverso attività organizzate su turni.



La UIL FP Basilicata ha già promosso e segue con attenzione una causa pilota finalizzata al riconoscimento di questo diritto e attende con fiducia gli sviluppi giudiziari. Riteniamo che il nuovo contratto delle Funzioni Centrali possa rappresentare un importante precedente e un modello di riferimento per i prossimi rinnovi contrattuali degli Enti Locali e della Sanità.



Negli Enti Locali, infatti, il riconoscimento dellindennità di turno durante le ferie costituirebbe un beneficio concreto soprattutto per il personale della Polizia Locale, categoria che opera quotidianamente attraverso turnazioni articolate per garantire sicurezza, controllo del territorio e servizi ai cittadini.



Nel comparto Sanità, invece, tale riconoscimento rappresenterebbe una conquista per tutto il personale turnista: infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici sanitari e tutti i professionisti che assicurano la continuità assistenziale 24 ore su 24, 365 giorni lanno.



La UIL FP Basilicata auspica che il rinnovo contrattuale 2025-2027 possa definitivamente recepire questo principio anche negli altri comparti pubblici, ponendo fine a una disparità che da troppo tempo penalizza i lavoratori turnisti.



La nostra organizzazione continuerà a sostenere con determinazione questa battaglia, non solo per il riconoscimento del diritto per il futuro, ma anche per il recupero delle somme arretrate spettanti ai lavoratori. Si tratta di una rivendicazione di giustizia, equità e rispetto della dignità professionale che la UIL FPL Basilicata porta avanti da anni e sulla quale continuerà a mantenere alta lattenzione, informando costantemente le lavoratrici e i lavoratori sugli sviluppi delle iniziative sindacali e delle vertenze in corso.