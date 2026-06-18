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La voce della Politica
|Pista da sci di Abriola, soddisfazione di Picerno
18/06/2026
|Esprimo il mio pieno plauso e la mia soddisfazione per lapprovazione e il conseguente finanziamento da parte della Regione Basilicata del progetto finalizzato alla riqualificazione dellarea adiacente alla pista da sci di Abriola. Si tratta di un intervento di grande rilevanza strategica, che dimostra una visione concreta e lungimirante dello sviluppo del nostro territorio. Voglio congratularmi per lidea progettuale che, oltre a valorizzare unarea di pregio naturalistico e turistico, rappresenta un investimento importante per il rilancio delle attività sportive invernali e, più in generale, per lintero indotto economico e occupazionale che ne potrà derivare. Lo dichiara il consigliere regionale di FI, Fernando Picerno, che prosegue:
È necessario mettere in campo unampia strategia di riqualificazione delle aree urbane e periurbane della nostra regione. In particolare, colgo loccasione per esprimere la personale convinzione che sia fondamentale estendere questa attenzione anche ad altre zone che necessitano di interventi strutturali, a partire da importanti aree della città di Potenza. Penso, ad esempio, alla zona della VIVALAT che nel corso degli anni ha rappresentato un punto di riferimento importante dal punto di vista economico e produttivo, e allarea della CIP ZOO, che riveste una posizione strategica e che merita di essere restituita pienamente alla sua funzione urbana e sociale. Interventi di questo tipo non solo migliorano il decoro urbano, ma contribuiscono a rafforzare lidentità e la qualità della vita delle nostre comunità.
Mi impegnerò conclude Picerno - perché la Regione Basilicata continui su questa strada, individuando e valorizzando ulteriori aree di proprietà regionale oggi in stato di abbandono o sottoutilizzo. È necessario un piano organico di recupero e riqualificazione che possa restituire decoro, funzionalità e nuove opportunità di sviluppo ai territori. Lintervento su Abriola rappresenta quindi un modello che deve essere replicato e come rappresentante istituzionale porterò avanti con forza questo obbiettivo investire nella valorizzazione delle infrastrutture nella rigenerazione urbana significa investire concretamente nel futuro della nostra Regione.
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|18/06/2026 - Pista da sci di Abriola, soddisfazione di Picerno
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