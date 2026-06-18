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La voce della Politica
|Banca dItalia, Cavallo (Cisl): «Per uscire dalla stagnazione serve un vero patto per lo sviluppo e il lavoro»
18/06/2026
|«I dati diffusi oggi dalla Banca d'Italia fotografano una regione che fatica a ritrovare un sentiero di crescita stabile. Il ristagno delleconomia lucana, in particolare industria e agricoltura, in controtendenza rispetto al Mezzogiorno e alla media nazionale, non è una sorpresa, ma rappresenta un campanello dallarme che non possiamo permetterci di sottovalutare. Continuiamo a pagare uneccessiva dipendenza da pochi grandi comparti produttivi, a partire dallautomotive, e scontiamo ritardi strutturali che richiedono risposte coraggiose e di lungo periodo». È quanto afferma il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo commentando il rapporto annuale della Banca d'Italia sulleconomia lucana. «La crisi produttiva dello stabilimento di Melfi e dellintera filiera dell'automotive ha avuto effetti evidenti sullandamento del comparto industriale e sui livelli occupazionali. È necessario consolidare i primi segnali di ripresa legati allavvio dei nuovi modelli, ma è evidente che da soli non bastano. Serve accelerare il percorso di rilancio industriale, accompagnare la transizione tecnologica, rafforzare le competenze dei lavoratori e sostenere gli investimenti delle imprese affinché la Basilicata possa recuperare competitività e attrattività. Per questo rilanciamo la nostra proposta di una cabina unica di politica industriale con lobiettivo di dare sistematicità agli interventi a sostegno dei comparti produttivi».
Il segretario della Cisl lucana sottolinea inoltre come «i dati sul mercato del lavoro confermino luci e ombre. Infatti, se da un lato cresce loccupazione e aumentano le retribuzioni reali, dallaltro resta forte il ricorso agli ammortizzatori sociali nellautomotive e i salari continuano ad essere inferiori ai livelli precedenti alla crisi del 2008». Secondo Cavallo «va nella direzione giusta il significativo incremento della partecipazione femminile al lavoro, un segnale positivo che deve essere sostenuto con servizi, conciliazione e politiche attive capaci di trasformare la partecipazione in occupazione stabile e di qualità». Per il numero uno della Cisl «anche i segnali positivi contenuti nel rapporto, come la crescita del credito alle imprese e alle famiglie, la solidità patrimoniale del sistema produttivo, landamento favorevole delle costruzioni e la tenuta del turismo, devono essere valorizzati attraverso una strategia di sviluppo più equilibrata, capace di diversificare la base economica regionale, rafforzare le filiere locali e sostenere innovazione, sostenibilità e buona occupazione con una strategia di lungo periodo e non con politiche e interventi di piccolo cabotaggio. La Basilicata conclude Cavallo ha bisogno di una nuova stagione di concertazione tra istituzioni, parti sociali e sistema produttivo. È il momento di costruire un vero patto per lo sviluppo che metta al centro lavoro, partecipazione e investimenti. Solo attraverso una visione condivisa sarà possibile trasformare i timidi segnali di ripresa in crescita stabile, inclusiva e duratura, restituendo fiducia alle imprese, ai lavoratori e soprattutto ai tanti giovani che oggi guardano con incertezza al proprio futuro nella nostra regione».
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|La Voce della Politica
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«Lapprovazione dellatto di indirizzo per la definizione dellaccordo collettivo nazionale a stralcio per i medici di medicina generale, sancita ieri dal Comitato di settore della Conferenza delle Regioni, rappresenta un passaggio cruciale per dare concretezz...-->continua
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