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La voce della Politica
|Ex Zuccherificio di Policoro, lUGL Matera: ''Finalmente al via la riqualificazione''
18/06/2026
|LUGL Matera accoglie con soddisfazione e senso di responsabilità lavvio concreto del percorso di riqualificazione dellex zuccherificio di Policoro, un intervento strategico che finalmente entra nella sua fase operativa grazie alla firma del mandato alla Regione Basilicata.
È quanto dichiara il Segretario Provinciale dellUGL Matera, Pino Giordano.
Si tratta di un risultato importante per tutto il territorio materano e lucano, che per anni ha visto questarea in una condizione di abbandono e mancata valorizzazione. Lintervento rappresenta oggi una risposta concreta, capace di trasformare una criticità storica in una grande opportunità di sviluppo, lavoro e innovazione. LUGL Matera rivendica con orgoglio di aver più volte segnalato la necessità di accelerare e riattivare il percorso progettuale, sollecitando le istituzioni affinché non si perdesse altro tempo prezioso su uninfrastruttura così rilevante per il futuro del territorio. Oggi, davanti ai fatti e ai risultati, è necessario prendere atto che il lavoro istituzionale portato avanti dalla Regione Basilicata e dallassessore al PNRR Cosimo Latronico sta andando nella direzione giusta, con una visione concreta orientata alla crescita, alloccupazione e alla rigenerazione urbana. Non si può però ignorare come, in questi anni, non siano mancate polemiche sterili, accuse e narrazioni distorte da parte di chi ha preferito spesso cercare avversari politici invece di contribuire seriamente alla risoluzione dei problemi. A questi atteggiamenti strumentali risponde oggi la realtà dei fatti: i progetti si sbloccano, le opere ripartono e il territorio torna protagonista. È il momento aggiunge Giordano - di superare divisioni e logiche di contrapposizione fine a sé stessa. La Basilicata ha bisogno di unità, concretezza e responsabilità, non di continue polemiche che rallentano lo sviluppo e disorientano le comunità. Il progetto dellex zuccherificio rappresenta invece un esempio virtuoso di utilizzo delle risorse pubbliche, con ricadute importanti in termini di occupazione, formazione, innovazione e crescita economica. Un investimento che guarda al futuro e che restituisce dignità a unarea troppo a lungo dimenticata. LUGL Matera . Conclude Giordano - continuerà a vigilare e a sostenere ogni iniziativa utile alla crescita del territorio, nellinteresse esclusivo dei lavoratori e dei cittadini.
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archivio
|La Voce della Politica
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La Presidente del Corecom Basilicata è intervenuta alla presentazione dellEnciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, a Lagonegro, dedicata alle sfide poste dallintelligenza artificiale, dalla rivoluzione digitale e dalla tutela della dignità umana
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|18/06/2026 - Latronico. Case di comunità verso la piena operatività
«Lapprovazione dellatto di indirizzo per la definizione dellaccordo collettivo nazionale a stralcio per i medici di medicina generale, sancita ieri dal Comitato di settore della Conferenza delle Regioni, rappresenta un passaggio cruciale per dare concretezz...-->continua
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