LUGL Matera accoglie con soddisfazione e senso di responsabilità lavvio concreto del percorso di riqualificazione dellex zuccherificio di Policoro, un intervento strategico che finalmente entra nella sua fase operativa grazie alla firma del mandato alla Regione Basilicata.



È quanto dichiara il Segretario Provinciale dellUGL Matera, Pino Giordano.



Si tratta di un risultato importante per tutto il territorio materano e lucano, che per anni ha visto questarea in una condizione di abbandono e mancata valorizzazione. Lintervento rappresenta oggi una risposta concreta, capace di trasformare una criticità storica in una grande opportunità di sviluppo, lavoro e innovazione. LUGL Matera rivendica con orgoglio di aver più volte segnalato la necessità di accelerare e riattivare il percorso progettuale, sollecitando le istituzioni affinché non si perdesse altro tempo prezioso su uninfrastruttura così rilevante per il futuro del territorio. Oggi, davanti ai fatti e ai risultati, è necessario prendere atto che il lavoro istituzionale portato avanti dalla Regione Basilicata e dallassessore al PNRR Cosimo Latronico sta andando nella direzione giusta, con una visione concreta orientata alla crescita, alloccupazione e alla rigenerazione urbana. Non si può però ignorare come, in questi anni, non siano mancate polemiche sterili, accuse e narrazioni distorte da parte di chi ha preferito spesso cercare avversari politici invece di contribuire seriamente alla risoluzione dei problemi. A questi atteggiamenti strumentali risponde oggi la realtà dei fatti: i progetti si sbloccano, le opere ripartono e il territorio torna protagonista. È il momento  aggiunge Giordano - di superare divisioni e logiche di contrapposizione fine a sé stessa. La Basilicata ha bisogno di unità, concretezza e responsabilità, non di continue polemiche che rallentano lo sviluppo e disorientano le comunità. Il progetto dellex zuccherificio rappresenta invece un esempio virtuoso di utilizzo delle risorse pubbliche, con ricadute importanti in termini di occupazione, formazione, innovazione e crescita economica. Un investimento che guarda al futuro e che restituisce dignità a unarea troppo a lungo dimenticata. LUGL Matera . Conclude Giordano - continuerà a vigilare e a sostenere ogni iniziativa utile alla crescita del territorio, nellinteresse esclusivo dei lavoratori e dei cittadini.