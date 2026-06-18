La Presidente del Corecom Basilicata è intervenuta alla presentazione dellEnciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, a Lagonegro, dedicata alle sfide poste dallintelligenza artificiale, dalla rivoluzione digitale e dalla tutela della dignità umana











Si è svolta ieri, presso la Chiesa Madre di Lagonegro, la presentazione dellEnciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, dedicata alle sfide poste dallintelligenza artificiale, dalla rivoluzione digitale e dalla tutela della dignità umana. Lincontro, promosso dalle Parrocchie di Lagonegro, è stato introdotto e moderato dal professor Luigi Beneduci. Sono intervenuti il professor Denny Mango e la Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, mentre le conclusioni sono state affidate a S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro.







Nel suo intervento, la Presidente Mitidieri ha evidenziato come lEnciclica richiami la necessità di governare linnovazione tecnologica senza smarrire il primato della persona, della libertà e del bene comune. Unattenzione particolare è stata riservata ai temi della comunicazione, della qualità dellinformazione e dei rischi legati alla disinformazione e alla concentrazione del potere digitale.







La vera questione - ha sottolineato Mitidieri - non è se la tecnologia sia buona o cattiva, ma quale idea di uomo e di società stiamo costruendo attraverso di essa. Lintelligenza artificiale può rappresentare una straordinaria opportunità, a condizione che rimanga uno strumento al servizio della persona e non un meccanismo che ne riduca la libertà e la dignità.







Nel corso dellincontro è emersa anche limportanza delleducazione digitale, della tutela dei minori e della promozione di una cultura della responsabilità e del pensiero critico. Concludendo la sua riflessione, la Presidente del Corecom Basilicata ha richiamato una delle idee centrali dellEnciclica: la necessità di far crescere la tecnica senza far regredire il cuore, ricordando che ogni generazione è chiamata a dare forma al proprio tempo, custodendo la dignità di ogni persona, promuovendo la giustizia e rendendo possibile la fraternità.