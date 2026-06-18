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La voce della Politica
|Latronico. Case di comunità verso la piena operatività
18/06/2026
|«Lapprovazione dellatto di indirizzo per la definizione dellaccordo collettivo nazionale a stralcio per i medici di medicina generale, sancita ieri dal Comitato di settore della Conferenza delle Regioni, rappresenta un passaggio cruciale per dare concretezza alla sanità di prossimità in tutta Italia. Si tratta di una scelta improntata al senso di responsabilità e alla concretezza, che ricalca il percorso già avviato con determinazione e lungimiranza in Basilicata».
Lo dichiara lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, commentando il via libera al documento propedeutico al suddetto Accordo contrattuale, finalizzato alla piena operatività delle Case di Comunità nei tempi previsti dal PNRR.
L Accordo stralcio nazionale è finalizzato ad introdurre lobbligo per i medici di medicina generale di svolgere fino a un massimo di sei ore settimanali per quarantotto settimane allanno nelle Case di Comunità. A questo si aggiunge lobbligo per i professionisti già a rapporto orario, di coprire i turni notturni, festivi e prefestivi, su richiesta delle singole aziende sanitarie che determineranno il fabbisogno in modo equo, garantendo la presenza minima di almeno un medico in ogni Casa di Comunità. Questo schema organizzativo anticipa il confronto per il triennio contrattuale 2025-2027 per il quale si prevede un atto di indirizzo complessivo entro il prossimo autunno nel segno della condivisione tra le parti.
«Liniziativa evidenzia lassessore conferma la bontà e la correttezza della strategia che la Regione Basilicata ha messo in campo nei mesi scorsi. Anticipando i tempi della contrattazione romana, la nostra amministrazione ha infatti già firmato gli Accordi Integrativi Regionali con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, sbloccando una situazione ferma da ben diciassette anni. Oggi la decisione assunta a Roma convalida il modello lucano e ci fornisce gli strumenti normativi nazionali per consolidare una rete assistenziale dove i medici di famiglia lavorano in sinergia allinterno delle nuove strutture» nel solco operativo già tracciato anche dalle nostre Aziende sanitarie.
«Portare i medici di base allinterno delle Case di Comunità per sei ore settimanali conclude Latronico non indebolirà la presenza medica sul territorio, ma la integrerà in una rete più forte. Continueremo a lavorare a stretto contatto con le aziende sanitarie e con le organizzazioni sindacali per attuare questa riforma con gradualità, garantendo cure più vicine, eque e accessibili a tutti i cittadini lucani».
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