Una giornata intensa e ricca di prospettive per il Club Alpino Italiano della Basilicata e per il futuro della mobilità lenta nella nostra regione.

Nella mattinata del 17 giugno il Presidente del Gruppo Regionale CAI Basilicata, Bruno Niola, è stato audito dalla III Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale nell'ambito del percorso di aggiornamento della Legge Regionale n. 51 del 2000 sulla sentieristica e della definizione di una nuova disciplina dedicata ai cammini regionali.

Nel corso dell'audizione il CAI ha presentato una memoria articolata nella quale viene proposta una profonda evoluzione dell'attuale sistema normativo, con l'obiettivo di costruire una moderna "Rete Escursionistica e dei Cammini della Basilicata", capace di integrare sentieri, cammini culturali e religiosi, percorsi cicloescursionistici, ippovie e altre forme di mobilità lenta.

Tra le proposte avanzate figurano il rafforzamento del Catasto Digitale della Rete Escursionistica Lucana, l'adozione di standard tecnici uniformi, l'istituzione di una Consulta Regionale permanente della sentieristica e dei cammini, la creazione di un fondo dedicato alla manutenzione e il riconoscimento del ruolo strategico dei sentieri come strumenti di presidio del territorio, tutela del paesaggio e contrasto allo spopolamento.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al rapporto tra rete escursionistica, cammini, ecomusei e "Paesaggi delle Produzioni", nella convinzione che il turismo lento possa rappresentare una leva concreta per lo sviluppo sostenibile delle aree interne lucane.

L'audizione rappresenta un importante riconoscimento del ruolo svolto dal Club Alpino Italiano, che già partecipò alla definizione della legge regionale del 2000 e che negli ultimi anni ha collaborato con la Regione Basilicata nelle attività di aggiornamento del Catasto regionale della rete escursionistica.

La giornata è proseguita nel pomeriggio a San Fele, dove il Presidente regionale del CAI ha incontrato il sindaco Donato Sperduto e la giunta comunale per affrontare il tema della valorizzazione e della manutenzione della rete sentieristica locale.

San Fele rappresenta uno dei territori lucani che negli ultimi anni ha saputo investire con maggiore convinzione sul turismo naturalistico e sulla fruizione sostenibile del patrimonio ambientale, grazie anche alla presenza delle Cascate di San Fele e di una rete di percorsi particolarmente apprezzata da escursionisti e visitatori.

Nel corso dell'incontro è stata condivisa la necessità di avviare un programma di riordino, manutenzione e valorizzazione della sentieristica comunale, inserendola in una più ampia strategia regionale dedicata ai cammini e alla mobilità lenta.

Al termine del confronto è stata concordata la richiesta di un incontro con l'Assessore Regionale all'Ambiente Laura Mongiello, con l'obiettivo di aprire un tavolo di confronto costruttivo sulle politiche regionali per la sentieristica, i cammini e la manutenzione del territorio.

L'iniziativa si inserisce nel consolidato rapporto di collaborazione tra il Club Alpino Italiano e il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, sviluppato negli ultimi anni attraverso numerose attività congiunte per la valorizzazione e la gestione della rete escursionistica regionale.

Tra queste si ricordano le attività di individuazione dei sentieri accatastabili e di aggiornamento del Catasto della Rete Escursionistica della Basilicata, realizzate con il contributo tecnico del CAI, nonché i momenti di confronto istituzionale e operativo svoltisi presso il Rifugio "La Fontana delle Brecce" e presso la sede del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.

Tale percorso ha trovato ulteriore consolidamento nella sottoscrizione dell'Accordo BEL (Borghi Eccellenti Lucani) e prosegue oggi attraverso nuove occasioni di confronto finalizzate a rafforzare le politiche regionali dedicate alla sentieristica, ai cammini e alla valorizzazione sostenibile delle aree interne lucane.

L'iniziativa conferma come il tema dei sentieri non riguardi esclusivamente l'escursionismo, ma rappresenti oggi una componente fondamentale delle politiche ambientali, turistiche e di sviluppo locale.

La Basilicata dispone di un patrimonio straordinario di percorsi, tratturi, cammini storici e aree naturali. La sfida dei prossimi anni sarà quella di trasformare questa ricchezza in una rete integrata, sicura e ben gestita, capace di generare nuove opportunità per le comunità locali e di rafforzare l'identità dei territori.

In questo percorso il Club Alpino Italiano conferma la propria disponibilità a collaborare con la Regione Basilicata, gli enti locali e i soggetti territoriali, mettendo a disposizione competenze tecniche, esperienza e una presenza capillare costruita in oltre centocinquant'anni di attività, affinché sentieri e cammini possano diventare sempre più strumenti di tutela del territorio e di sviluppo delle comunità locali.