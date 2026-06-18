Ennesimo successo di Adiconsum Matera, che grazie all'intervento della Presidente Marina Festa ha tutelato con successo un iscritto vittima di una pratica commerciale scorretta. Il consumatore si era visto recapitare bollette di luce e gas da parte di un fornitore, pur non avendo mai sottoscritto alcun contratto.



La vertenza si è conclusa positivamente con l'azzeramento totale delle fatture e il rientro dell'associato con il precedente gestore. Questo brillante risultato conferma l'importanza di affidarsi agli sportelli territoriali per difendersi dai contratti non richiesti e dalle attivazioni fraudolente.



«Cercare di far valere i propri diritti molto spesso non è semplice  sottolinea la Presidente Marina Festa  ma il Codice del Consumo è dalla parte dei cittadini. Esso garantisce diritti fondamentali come la trasparenza e la correttezza nei contratti, l'informazione chiara e veritiera, e la tutela contro clausole ingannevoli o vessatorie».



Per offrire supporto e assistenza concreta, lo sportello Adiconsum di Policoro è operativo ogni sabato, presso la sede della Cisl dei Pensionati in Via Giustino Fortunato n. 10, dalle ore 9:30 alle 12:00.



È possibile contattare lo sportello per informazioni e appuntamenti al numero 366 4487510.