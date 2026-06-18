-->
|
La voce della Politica
|Ss18, Lacorazza: esiti interlocuzioni con Anas
18/06/2026
|"Come avevamo promesso anche in sede di confronto con i cittadini di Maratea e in più di una circostanza nel corso di assemblee pubbliche a Maratea, promosse tanto dal Partito Democratico che dal Comitato 'Mo Basta', avremmo provato a svolgere una funzione di raccordo, almeno sul piano dellinformazione, sul punto cruciale dei lavori sulla S.S. 18". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"Ieri, dopo le nostre sollecitazioni dei giorni precedenti, è giunta la risposta di Anas con una nota nella quale si evidenzia che lapertura dellarteria ancora una volta viene traguardata a fine giugno, al massimo entro metà luglio, e il nostro auspicio è che questo obiettivo si possa mantenere, per rassicurare le attività stagionali, gli operatori turistici e i cittadini. È fondamentale che la perla del Tirreno sia messa nelle condizioni di attrarre turisti e far lavorare gli operatori senza disagi".
"Per quanto riguarda specificamente la galleria di Acquafredda invece - sottolinea Lacorazza - Anas ci informa che sono in corso e in fase di completamento le lavorazioni successive, relative ai rivestimenti, agli impianti tecnologici e alle opere di finitura e connessione con la viabilità esistente. Ad oggi, il quadro operativo evidenzia un avanzamento significativo delle opere, con il completamento delle principali fasi di scavo e lavvio delle attività finali necessarie alla messa in esercizio del nuovo tracciato. Il completamento dellintero intervento, comprensivo anche delle ulteriori opere connesse, è previsto entro il 2027, secondo il cronoprogramma aggiornato".
"Il nostro obiettivo - conclude Lacorazza - resta quello di dare continui aggiornamenti ai cittadini di Maratea grazie a questa attività di informazione, comunicazione, sollecitazione e richiesta di informazioni al soggetto attuatore delle opere, che mantiene viva lattenzione e contribuisce ad accelerare i cantieri. Ringraziamo Anas e il suo responsabile della struttura territoriale, ing. Luongo, che risponde alle nostre sollecitazioni nellinteresse dei marateoti e di chi sceglie Maratea come luogo di vacanza e meta non solo turistica ma anche culturale".
|
archivio
|La Voce della Politica
|18/06/2026 - Sentieri, cammini e sviluppo delle aree interne:confronto del CAI con la Regione
Una giornata intensa e ricca di prospettive per il Club Alpino Italiano della Basilicata e per il futuro della mobilità lenta nella nostra regione.
Nella mattinata del 17 giugno il Presidente del Gruppo Regionale CAI Basilicata, Bruno Niola, è stato audito dalla III Comm...-->continua
|
|
|18/06/2026 - Adiconsum Matera: bollette di luce e gas azzerate a Policoro per un contratto ma
Ennesimo successo di Adiconsum Matera, che grazie all'intervento della Presidente Marina Festa ha tutelato con successo un iscritto vittima di una pratica commerciale scorretta. Il consumatore si era visto recapitare bollette di luce e gas da parte di un forni...-->continua
|
|
|18/06/2026 - NGT, via libera dellEuropa: ''per la Basilicata unopportunità decisiva contro la crisi climatica''
La definitiva approvazione da parte del Parlamento europeo del regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT) segna una svolta per il futuro dellagricoltura europea e apre nuove prospettive anche per la Basilicata. Lo sottolinea Cia-Agricoltori Basilicata, ...-->continua
|
|
|18/06/2026 - Ss18, Lacorazza: esiti interlocuzioni con Anas
"Come avevamo promesso anche in sede di confronto con i cittadini di Maratea e in più di una circostanza nel corso di assemblee pubbliche a Maratea, promosse tanto dal Partito Democratico che dal Comitato 'Mo Basta', avremmo provato a svolgere una funzione di ...-->continua
|
|
|18/06/2026 - Fabrizio Caccavale nuovo Rettore Unibas, gli auguri di Pittella
"Auguri di buon lavoro al professor Fabrizio Caccavale, eletto Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata". Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, che aggiunge:
"L'Università della Basilicata è un...-->continua
|
|
|18/06/2026 - Rimborsi chilometrici fermi al 2014: la Fials Basilicata sollecita la Regione ad attuare gli impegni assunti.
Il Segretario Fials Basilicata Giovanni Sciannarella e il Segretario Fials Potenza Giuseppe Costanzo con due note inviate al Presidente della IV Commissione consiliare permanente ed una a tutti i Consiglieri Regionali per sollecitare la modifica dellart 13 de...-->continua
|
|
|18/06/2026 - Cicala: ''Oltre 5,6 milioni per assistenza tecnica e prevenzione sanitaria negli allevamenti lucani''
«Gli allevamenti costituiscono una risorsa strategica per la Basilicata: contribuiscono alleconomia delle aree rurali, alla qualità delle produzioni agroalimentari e alla tutela del territorio. Per questo è necessario garantire servizi efficienti, assistenza ...-->continua
|
|