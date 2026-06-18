"Come avevamo promesso anche in sede di confronto con i cittadini di Maratea e in più di una circostanza nel corso di assemblee pubbliche a Maratea, promosse tanto dal Partito Democratico che dal Comitato 'Mo Basta', avremmo provato a svolgere una funzione di raccordo, almeno sul piano dellinformazione, sul punto cruciale dei lavori sulla S.S. 18". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



"Ieri, dopo le nostre sollecitazioni dei giorni precedenti, è giunta la risposta di Anas con una nota nella quale si evidenzia che lapertura dellarteria ancora una volta viene traguardata a fine giugno, al massimo entro metà luglio, e il nostro auspicio è che questo obiettivo si possa mantenere, per rassicurare le attività stagionali, gli operatori turistici e i cittadini. È fondamentale che la perla del Tirreno sia messa nelle condizioni di attrarre turisti e far lavorare gli operatori senza disagi".



"Per quanto riguarda specificamente la galleria di Acquafredda invece - sottolinea Lacorazza - Anas ci informa che sono in corso e in fase di completamento le lavorazioni successive, relative ai rivestimenti, agli impianti tecnologici e alle opere di finitura e connessione con la viabilità esistente. Ad oggi, il quadro operativo evidenzia un avanzamento significativo delle opere, con il completamento delle principali fasi di scavo e lavvio delle attività finali necessarie alla messa in esercizio del nuovo tracciato. Il completamento dellintero intervento, comprensivo anche delle ulteriori opere connesse, è previsto entro il 2027, secondo il cronoprogramma aggiornato".



"Il nostro obiettivo - conclude Lacorazza - resta quello di dare continui aggiornamenti ai cittadini di Maratea grazie a questa attività di informazione, comunicazione, sollecitazione e richiesta di informazioni al soggetto attuatore delle opere, che mantiene viva lattenzione e contribuisce ad accelerare i cantieri. Ringraziamo Anas e il suo responsabile della struttura territoriale, ing. Luongo, che risponde alle nostre sollecitazioni nellinteresse dei marateoti e di chi sceglie Maratea come luogo di vacanza e meta non solo turistica ma anche culturale".