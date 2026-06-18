"Auguri di buon lavoro al professor Fabrizio Caccavale, eletto Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata". Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, che aggiunge:



"L'Università della Basilicata è un'istituzione centrale per la vita culturale, scientifica e civile della regione. La sua capacità di formare competenze e produrre ricerca di qualità rappresenta una risorsa per la Basilicata e per il Mediterraneo. Il Rettore Caccavale assume questo incarico in un momento significativo per l'Ateneo e per il suo rapporto con il territorio. Le sfide legate all'innovazione, alla mobilità dei talenti e alla capacità di incidere sullo sviluppo regionale richiedono una università presente e autorevole".



"Un ringraziamento al Rettore uscente Ignazio Marcello Mancini per il lavoro svolto e per il contributo dato alla crescita dell'Ateneo. Il Consiglio regionale  conclude Pittella - considera l'Università un interlocutore istituzionale fondamentale e guarda con fiducia alle occasioni di confronto sui temi che riguardano il futuro della Basilicata".