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La voce della Politica
|Fabrizio Caccavale nuovo Rettore Unibas, gli auguri di Pittella
18/06/2026
|"Auguri di buon lavoro al professor Fabrizio Caccavale, eletto Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata". Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, che aggiunge:
"L'Università della Basilicata è un'istituzione centrale per la vita culturale, scientifica e civile della regione. La sua capacità di formare competenze e produrre ricerca di qualità rappresenta una risorsa per la Basilicata e per il Mediterraneo. Il Rettore Caccavale assume questo incarico in un momento significativo per l'Ateneo e per il suo rapporto con il territorio. Le sfide legate all'innovazione, alla mobilità dei talenti e alla capacità di incidere sullo sviluppo regionale richiedono una università presente e autorevole".
"Un ringraziamento al Rettore uscente Ignazio Marcello Mancini per il lavoro svolto e per il contributo dato alla crescita dell'Ateneo. Il Consiglio regionale conclude Pittella - considera l'Università un interlocutore istituzionale fondamentale e guarda con fiducia alle occasioni di confronto sui temi che riguardano il futuro della Basilicata".
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archivio
|La Voce della Politica
|18/06/2026 - Sentieri, cammini e sviluppo delle aree interne:confronto del CAI con la Regione
Una giornata intensa e ricca di prospettive per il Club Alpino Italiano della Basilicata e per il futuro della mobilità lenta nella nostra regione.
Nella mattinata del 17 giugno il Presidente del Gruppo Regionale CAI Basilicata, Bruno Niola, è stato audito dalla III Comm...-->continua
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|18/06/2026 - Adiconsum Matera: bollette di luce e gas azzerate a Policoro per un contratto ma
Ennesimo successo di Adiconsum Matera, che grazie all'intervento della Presidente Marina Festa ha tutelato con successo un iscritto vittima di una pratica commerciale scorretta. Il consumatore si era visto recapitare bollette di luce e gas da parte di un forni...-->continua
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|18/06/2026 - NGT, via libera dellEuropa: ''per la Basilicata unopportunità decisiva contro la crisi climatica''
La definitiva approvazione da parte del Parlamento europeo del regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT) segna una svolta per il futuro dellagricoltura europea e apre nuove prospettive anche per la Basilicata. Lo sottolinea Cia-Agricoltori Basilicata, ...-->continua
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|18/06/2026 - Ss18, Lacorazza: esiti interlocuzioni con Anas
"Come avevamo promesso anche in sede di confronto con i cittadini di Maratea e in più di una circostanza nel corso di assemblee pubbliche a Maratea, promosse tanto dal Partito Democratico che dal Comitato 'Mo Basta', avremmo provato a svolgere una funzione di ...-->continua
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|18/06/2026 - Fabrizio Caccavale nuovo Rettore Unibas, gli auguri di Pittella
"Auguri di buon lavoro al professor Fabrizio Caccavale, eletto Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata". Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, che aggiunge:
"L'Università della Basilicata è un...-->continua
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|18/06/2026 - Rimborsi chilometrici fermi al 2014: la Fials Basilicata sollecita la Regione ad attuare gli impegni assunti.
Il Segretario Fials Basilicata Giovanni Sciannarella e il Segretario Fials Potenza Giuseppe Costanzo con due note inviate al Presidente della IV Commissione consiliare permanente ed una a tutti i Consiglieri Regionali per sollecitare la modifica dellart 13 de...-->continua
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|18/06/2026 - Cicala: ''Oltre 5,6 milioni per assistenza tecnica e prevenzione sanitaria negli allevamenti lucani''
«Gli allevamenti costituiscono una risorsa strategica per la Basilicata: contribuiscono alleconomia delle aree rurali, alla qualità delle produzioni agroalimentari e alla tutela del territorio. Per questo è necessario garantire servizi efficienti, assistenza ...-->continua
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