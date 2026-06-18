Il Segretario Fials Basilicata Giovanni Sciannarella e il Segretario Fials Potenza Giuseppe Costanzo con due note inviate al Presidente della IV Commissione consiliare permanente ed una a tutti i Consiglieri Regionali per sollecitare la modifica dellart 13 della Legge Regionale 8/2014 per aumentare il valore dei rimborsi chilometrici per i lavoratori della sanità.

Dopo laudizione in IV Commissione del 16 aprile 2026, il sindacato chiede che gli impegni assunti si traducano finalmente in atti concreti.



Cè una sanità che ogni giorno raggiunge i territori più periferici della Basilicata, collega presidi ospedalieri e servizi distrettuali, garantisce assistenza ai cittadini anche nelle aree più difficili da raggiungere. È una sanità che si regge sullimpegno quotidiano di professionisti costretti a utilizzare il proprio mezzo privato per esigenze di servizio.



Eppure, per ogni chilometro percorso, il rimborso riconosciuto dalla Regione Basilicata è fermo a 0,20 euro, un importo stabilito dallarticolo 13 della Legge Regionale n. 8 del 30 aprile 2014, rimasto immutato nonostante, negli ultimi dodici anni, siano aumentati in modo significativo i costi del carburante, delle assicurazioni, della manutenzione e della gestione dei veicoli.



Il risultato è evidente: una parte dei costi necessari per garantire il funzionamento della sanità pubblica continua a gravare direttamente sui lavoratori.



Per questo la Fials Basilicata ha promosso uniniziativa istituzionale, culminata nellaudizione del 16 aprile 2026 davanti alla IV Commissione Consiliare Permanente, durante la quale ha avanzato una proposta concreta: sostituire lattuale rimborso chilometrico con il sistema basato sulle tariffe ACI, già adottato da numerose amministrazioni pubbliche come criterio oggettivo, trasparente e aggiornato per il riconoscimento delle spese di viaggio sostenute dal personale.



Nel corso della seduta, il Presidente della Commissione ha assunto limpegno di acquisire i dati relativi alle percorrenze e ai costi sostenuti dalle aziende sanitarie regionali  ASP Basilicata, Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, IRCCS CROB di Rionero in Vulture e ASM Matera  quale passaggio preliminare per avviare il percorso di revisione della normativa regionale.



A distanza di due mesi, tuttavia, non risultano ancora sviluppi concreti.



«Ogni chilometro percorso per esigenze di servizio rappresenta un costo dellamministrazione e non può trasformarsi in un sacrificio economico a carico dei lavoratori», dichiara Gianni Sciannarella, Segretario Regionale della Fials Basilicata. «Laudizione si è svolta, gli impegni sono stati formalmente assunti. Adesso è il momento di trasformare quelle dichiarazioni in provvedimenti concreti. I lavoratori della sanità lucana non possono più attendere.»



La Fials chiede pertanto alla IV Commissione Consiliare di riferire sullo stato dellistruttoria, chiarendo se le aziende sanitarie abbiano trasmesso la documentazione richiesta e quali siano i tempi previsti per la prosecuzione delliter legislativo. In caso contrario, il sindacato sollecita ladozione di tutte le iniziative necessarie affinché gli impegni assunti vengano rispettati.



Lorganizzazione sindacale rivolge inoltre un appello a tutti i Consiglieri regionali affinché la modifica dellarticolo 13 della Legge Regionale n. 8/2014 venga inserita tra le priorità dellagenda politica.



Adeguare il rimborso chilometrico alle tariffe ACI non rappresenta una concessione, ma un principio di equità nei confronti dei professionisti che assicurano ogni giorno la continuità dellassistenza sanitaria sul territorio. Si tratta anche di una scelta economicamente sostenibile: il costo di un rimborso adeguato è infatti inferiore a quello che le aziende sanitarie dovrebbero affrontare per acquistare, mantenere e gestire un parco automezzi qualora il personale non fosse più disponibile a utilizzare i propri veicoli.



«Il confronto istituzionale è stato avviato e gli strumenti per intervenire esistono già», conclude Giuseppe Costanzo, Segretario Provinciale della Fials di Potenza. «Ora serve una decisione politica chiara. I lavoratori attendono da dodici anni il riconoscimento di un diritto elementare. È tempo che la Regione dia seguito agli impegni assunti.»