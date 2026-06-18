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La voce della Politica
|Rimborsi chilometrici fermi al 2014: la Fials Basilicata sollecita la Regione ad attuare gli impegni assunti.
18/06/2026
|Il Segretario Fials Basilicata Giovanni Sciannarella e il Segretario Fials Potenza Giuseppe Costanzo con due note inviate al Presidente della IV Commissione consiliare permanente ed una a tutti i Consiglieri Regionali per sollecitare la modifica dellart 13 della Legge Regionale 8/2014 per aumentare il valore dei rimborsi chilometrici per i lavoratori della sanità.
Dopo laudizione in IV Commissione del 16 aprile 2026, il sindacato chiede che gli impegni assunti si traducano finalmente in atti concreti.
Cè una sanità che ogni giorno raggiunge i territori più periferici della Basilicata, collega presidi ospedalieri e servizi distrettuali, garantisce assistenza ai cittadini anche nelle aree più difficili da raggiungere. È una sanità che si regge sullimpegno quotidiano di professionisti costretti a utilizzare il proprio mezzo privato per esigenze di servizio.
Eppure, per ogni chilometro percorso, il rimborso riconosciuto dalla Regione Basilicata è fermo a 0,20 euro, un importo stabilito dallarticolo 13 della Legge Regionale n. 8 del 30 aprile 2014, rimasto immutato nonostante, negli ultimi dodici anni, siano aumentati in modo significativo i costi del carburante, delle assicurazioni, della manutenzione e della gestione dei veicoli.
Il risultato è evidente: una parte dei costi necessari per garantire il funzionamento della sanità pubblica continua a gravare direttamente sui lavoratori.
Per questo la Fials Basilicata ha promosso uniniziativa istituzionale, culminata nellaudizione del 16 aprile 2026 davanti alla IV Commissione Consiliare Permanente, durante la quale ha avanzato una proposta concreta: sostituire lattuale rimborso chilometrico con il sistema basato sulle tariffe ACI, già adottato da numerose amministrazioni pubbliche come criterio oggettivo, trasparente e aggiornato per il riconoscimento delle spese di viaggio sostenute dal personale.
Nel corso della seduta, il Presidente della Commissione ha assunto limpegno di acquisire i dati relativi alle percorrenze e ai costi sostenuti dalle aziende sanitarie regionali ASP Basilicata, Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, IRCCS CROB di Rionero in Vulture e ASM Matera quale passaggio preliminare per avviare il percorso di revisione della normativa regionale.
A distanza di due mesi, tuttavia, non risultano ancora sviluppi concreti.
«Ogni chilometro percorso per esigenze di servizio rappresenta un costo dellamministrazione e non può trasformarsi in un sacrificio economico a carico dei lavoratori», dichiara Gianni Sciannarella, Segretario Regionale della Fials Basilicata. «Laudizione si è svolta, gli impegni sono stati formalmente assunti. Adesso è il momento di trasformare quelle dichiarazioni in provvedimenti concreti. I lavoratori della sanità lucana non possono più attendere.»
La Fials chiede pertanto alla IV Commissione Consiliare di riferire sullo stato dellistruttoria, chiarendo se le aziende sanitarie abbiano trasmesso la documentazione richiesta e quali siano i tempi previsti per la prosecuzione delliter legislativo. In caso contrario, il sindacato sollecita ladozione di tutte le iniziative necessarie affinché gli impegni assunti vengano rispettati.
Lorganizzazione sindacale rivolge inoltre un appello a tutti i Consiglieri regionali affinché la modifica dellarticolo 13 della Legge Regionale n. 8/2014 venga inserita tra le priorità dellagenda politica.
Adeguare il rimborso chilometrico alle tariffe ACI non rappresenta una concessione, ma un principio di equità nei confronti dei professionisti che assicurano ogni giorno la continuità dellassistenza sanitaria sul territorio. Si tratta anche di una scelta economicamente sostenibile: il costo di un rimborso adeguato è infatti inferiore a quello che le aziende sanitarie dovrebbero affrontare per acquistare, mantenere e gestire un parco automezzi qualora il personale non fosse più disponibile a utilizzare i propri veicoli.
«Il confronto istituzionale è stato avviato e gli strumenti per intervenire esistono già», conclude Giuseppe Costanzo, Segretario Provinciale della Fials di Potenza. «Ora serve una decisione politica chiara. I lavoratori attendono da dodici anni il riconoscimento di un diritto elementare. È tempo che la Regione dia seguito agli impegni assunti.»
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