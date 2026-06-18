«Gli allevamenti costituiscono una risorsa strategica per la Basilicata: contribuiscono alleconomia delle aree rurali, alla qualità delle produzioni agroalimentari e alla tutela del territorio. Per questo è necessario garantire servizi efficienti, assistenza qualificata e strumenti adeguati ad accompagnare le imprese nelle sfide dei prossimi anni».







Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in merito allapprovazione da parte della Giunta regionale del Programma Esecutivo Annuale 2026 relativo ai servizi di assistenza tecnica in zootecnia e alle attività di prevenzione e controllo delle epizoozie.







Il provvedimento rende disponibili risorse complessive per oltre 5,6 milioni di euro, di cui 4,6 milioni a carico della Regione Basilicata, destinate ad attività di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, informazione, promozione del comparto e, soprattutto, prevenzione e controllo delle malattie animali.







«Con questa decisione - ha aggiunto Cicala - garantiamo la continuità di servizi essenziali per gli allevatori lucani e rafforziamo un sistema di supporto che accompagna quotidianamente le aziende nelle attività di gestione, prevenzione sanitaria e miglioramento delle produzioni. Parliamo di interventi che incidono direttamente sulla competitività delle imprese e sulla capacità del comparto di affrontare le trasformazioni del mercato».







La quota più rilevante delle risorse, pari a oltre 4,8 milioni di euro, è destinata alle attività di prevenzione e controllo delle epizoozie, un ambito strategico per la tutela del patrimonio zootecnico regionale, il benessere animale e la sicurezza delle produzioni agroalimentari.







«Investire nella prevenzione - riprende l'assessore - significa ridurre i rischi per le aziende, proteggere il reddito degli allevatori e rafforzare la qualità delle produzioni lucane. La salute animale, la biosicurezza e il contrasto allantimicrobico-resistenza sono obiettivi sempre più centrali per garantire sostenibilità e prospettive di crescita al settore».







Per assicurare la piena operatività del programma e scongiurare qualsiasi interruzione dei servizi, le attività previste per il 2026 saranno svolte dallAssociazione Regionale Allevatori della Basilicata, nelle more del completamento delle procedure di gara già avviate dalla Regione per gli anni successivi.







«Abbiamo ritenuto prioritario garantire continuità agli allevatori e alle imprese zootecniche lucane. LARA Basilicata svolge da anni unimportante attività di supporto tecnico sul territorio e continuerà ad assicurare lerogazione dei servizi previsti dal programma, consentendo alle aziende di operare con il necessario sostegno tecnico e sanitario».







«La Basilicata - conclude Cicala - dispone di un patrimonio zootecnico che contribuisce alla vitalità economica delle aree rurali, alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali. Continueremo a lavorare affinché gli allevatori possano contare su strumenti efficaci, servizi qualificati e una programmazione capace di accompagnare il settore lungo una traiettoria di crescita, innovazione e sostenibilità».