LARDSU BASILICATA esprime le più vive congratulazioni al Professor Fabrizio Caccavale per

lelezione a Rettore dell'Università di Basilicata.

La Sua elezione rappresenta un importante riconoscimento del percorso accademico, scientifico e

umano maturato nel corso degli anni, nonché delle competenze e della visione che saprà mettere al

servizio della comunità universitaria.

Siamo certi che, sotto la Sua guida, l'Ateneo continuerà a distinguersi per qualità della didattica,

eccellenza della ricerca, innovazione e attenzione alle esigenze degli studenti e del territorio,

consolidando la collaborazione con lEnte di DSU che rappresento al fine di rafforzare il ruolo di

Unibas nel panorama nazionale e internazionale.

A nome mio personale, del Direttore Generale Avv. Giuseppe Giuzio, del personale dipendente e dei

collaboratori dellArdsu formuliamo al nuovo Rettore i migliori auguri di buon lavoro per questo

prestigioso incarico