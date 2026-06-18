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La voce della Politica
|Congratulazioni al nuovo Rettore Unibas dal presidente Ardsu Enzo Summa
18/06/2026
|LARDSU BASILICATA esprime le più vive congratulazioni al Professor Fabrizio Caccavale per
lelezione a Rettore dell'Università di Basilicata.
La Sua elezione rappresenta un importante riconoscimento del percorso accademico, scientifico e
umano maturato nel corso degli anni, nonché delle competenze e della visione che saprà mettere al
servizio della comunità universitaria.
Siamo certi che, sotto la Sua guida, l'Ateneo continuerà a distinguersi per qualità della didattica,
eccellenza della ricerca, innovazione e attenzione alle esigenze degli studenti e del territorio,
consolidando la collaborazione con lEnte di DSU che rappresento al fine di rafforzare il ruolo di
Unibas nel panorama nazionale e internazionale.
A nome mio personale, del Direttore Generale Avv. Giuseppe Giuzio, del personale dipendente e dei
collaboratori dellArdsu formuliamo al nuovo Rettore i migliori auguri di buon lavoro per questo
prestigioso incarico
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archivio
|La Voce della Politica
|18/06/2026 - Stellantis, Fism Confsal: 'Ora servono fatti e misure concrete'
Lintervento del nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, alla Camera apre una fase che dovrà tradursi rapidamente in risultati concreti per l'industria e l'occupazione italiana.
"Laudizione del nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Fi...-->continua
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|18/06/2026 - Sentieri, cammini e sviluppo delle aree interne:confronto del CAI con la Regione
Una giornata intensa e ricca di prospettive per il Club Alpino Italiano della Basilicata e per il futuro della mobilità lenta nella nostra regione.
Nella mattinata del 17 giugno il Presidente del Gruppo Regionale CAI Basilicata, Bruno Niola, è stato audito...-->continua
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|18/06/2026 - Adiconsum Matera: bollette di luce e gas azzerate a Policoro per un contratto ma
Ennesimo successo di Adiconsum Matera, che grazie all'intervento della Presidente Marina Festa ha tutelato con successo un iscritto vittima di una pratica commerciale scorretta. Il consumatore si era visto recapitare bollette di luce e gas da parte di un forni...-->continua
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|18/06/2026 - NGT, via libera dellEuropa: ''per la Basilicata unopportunità decisiva contro la crisi climatica''
La definitiva approvazione da parte del Parlamento europeo del regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT) segna una svolta per il futuro dellagricoltura europea e apre nuove prospettive anche per la Basilicata. Lo sottolinea Cia-Agricoltori Basilicata, ...-->continua
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|18/06/2026 - Ss18, Lacorazza: esiti interlocuzioni con Anas
"Come avevamo promesso anche in sede di confronto con i cittadini di Maratea e in più di una circostanza nel corso di assemblee pubbliche a Maratea, promosse tanto dal Partito Democratico che dal Comitato 'Mo Basta', avremmo provato a svolgere una funzione di ...-->continua
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|18/06/2026 - Fabrizio Caccavale nuovo Rettore Unibas, gli auguri di Pittella
"Auguri di buon lavoro al professor Fabrizio Caccavale, eletto Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata". Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, che aggiunge:
"L'Università della Basilicata è un...-->continua
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|18/06/2026 - Rimborsi chilometrici fermi al 2014: la Fials Basilicata sollecita la Regione ad attuare gli impegni assunti.
Il Segretario Fials Basilicata Giovanni Sciannarella e il Segretario Fials Potenza Giuseppe Costanzo con due note inviate al Presidente della IV Commissione consiliare permanente ed una a tutti i Consiglieri Regionali per sollecitare la modifica dellart 13 de...-->continua
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