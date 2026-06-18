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IA, la Basilicata tra le prime Regioni a dotarsi di linee guida

18/06/2026

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Deliberazione n. 202600346, con la quale è adottata la Direttiva per lutilizzo dellIntelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione regionale, corredata dalle Linee guida operative, destinate a disciplinare in modo uniforme ladozione, limpiego e la governance dei sistemi di IA allinterno dellEnte. Nel panorama nazionale, caratterizzato da una diffusione crescente di progetti di Intelligenza Artificiale ma ancora limitata presenza di modelli organizzativi e regolatori strutturati, la Regione Basilicata  dichiara Michele Busciolano, dirigente generale Amministrazione Digitale, si colloca tra le prime Amministrazioni ad aver adottato una Direttiva organica, vincolante e immediatamente operativa per la governance dellIA. Il provvedimento si colloca nel quadro delle strategie nazionali ed europee in materia di trasformazione digitale e innovazione, definendo un impianto regolatorio completo e immediatamente applicabile a tutte le strutture regionali, agli enti strumentali e ai soggetti in controllo pubblico.



La Direttiva introduce un modello organico basato su principi di: legalità, trasparenza e accountability, centralità della persona e controllo umano, gestione del rischio e tutela dei diritti fondamentali e sicurezza informatica e protezione dei dati.



Tra gli elementi principali previsti:

istituzione di un sistema di governance dellIA con ruoli e responsabilità definiti; obbligo di valutazione preventiva dei sistemi di IA e classificazione del rischio secondo lAI Act; integrazione dellIA nei sistemi di sicurezza informatica e gestione dei dati; previsione di tracciabilità, audit e monitoraggio continuo dei sistemi utilizzati; introduzione di strumenti di valutazione di impatto (DPIA e diritti fondamentali).



Le Linee guida operative allegate alla deliberazione, accompagnano lattuazione della Direttiva, fornendo indicazioni applicative per dirigenti e funzionari con riferimento allintero ciclo di vita dei sistemi: progettazione, acquisizione, sviluppo, utilizzo e dismissione.



Ladozione della Direttiva e delle Linee guida è finalizzata a migliorare lefficienza e la qualità dei servizi pubblici; supportare i processi decisionali dellamministrazione; garantire un uso etico e responsabile delle tecnologie emergenti; rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il documento individua, inoltre, indicatori e strumenti per la valutazione del valore pubblico generato dallimpiego dellIntelligenza Artificiale.

Con ladozione del provvedimento  conclude Busciolano-, la Regione Basilicata definisce un modello organizzativo e regolatorio per lutilizzo dellIntelligenza Artificiale, orientato a garantire efficacia amministrativa, tutela dei diritti e sicurezza dei dati, nel contesto della trasformazione digitale del settore pubblico.




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