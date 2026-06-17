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La voce della Politica
|Salute, approvato accordo con Agenas
17/06/2026
|La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con lAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, presieduta dallOn. Massimiliano Fedriga. Lintesa, stipulata ai sensi dellarticolo 15 della legge numero 241 del 1990, punta a rafforzare il supporto tecnico-operativo per lottimizzazione e il monitoraggio del sistema sanitario lucano.
Questo accordo dichiara lassessore Latronico rappresenta un passo importante nel percorso di ottimizzazione della nostra sanità. Collaborare in modo strutturato con una realtà autorevole come lAgenas fornisce competenze e strumenti avanzati per analizzare nel dettaglio le dinamiche della spesa, elaborando modelli che permettano di confrontare lattività delle nostre aziende sanitarie con i migliori standard nazionali.
Lintesa si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali di Agenas volte al supporto delle attività regionali, alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e al trasferimento dellinnovazione in materia sanitaria. Tra gli obiettivi prioritari figurano la verifica dei risultati annuali conseguiti sul territorio e il controllo analitico dei costi di gestione delle risorse, delle forniture e delle prestazioni assistenziali.
Il supporto tecnico di Agenas precisa lassessore sarà utile per lanalisi dei programmi assistenziali complessi, a partire dallintegrazione tra ospedale e territorio, dalla gestione delle patologie croniche di lunga durata e dal monitoraggio dei costi di attesa. Disporre di flussi di dati certificati e comparabili è essenziale per guidare le scelte organizzative in modo mirato e trasparente.
Questa collaborazione conclude lassessore Latronico offre alle nostre aziende sanitarie nuove metodologie per incrementare la produttività, monitorare lappropriatezza delle cure e garantire risposte tempestive ai bisogni assistenziali dei cittadini lucani.
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