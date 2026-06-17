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Salute, approvato accordo con Agenas

17/06/2026

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con lAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, presieduta dallOn. Massimiliano Fedriga. Lintesa, stipulata ai sensi dellarticolo 15 della legge numero 241 del 1990, punta a rafforzare il supporto tecnico-operativo per lottimizzazione e il monitoraggio del sistema sanitario lucano.
Questo accordo  dichiara lassessore Latronico  rappresenta un passo importante nel percorso di ottimizzazione della nostra sanità. Collaborare in modo strutturato con una realtà autorevole come lAgenas fornisce competenze e strumenti avanzati per analizzare nel dettaglio le dinamiche della spesa, elaborando modelli che permettano di confrontare lattività delle nostre aziende sanitarie con i migliori standard nazionali.
Lintesa si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali di Agenas volte al supporto delle attività regionali, alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e al trasferimento dellinnovazione in materia sanitaria. Tra gli obiettivi prioritari figurano la verifica dei risultati annuali conseguiti sul territorio e il controllo analitico dei costi di gestione delle risorse, delle forniture e delle prestazioni assistenziali.
Il supporto tecnico di Agenas  precisa lassessore  sarà utile per lanalisi dei programmi assistenziali complessi, a partire dallintegrazione tra ospedale e territorio, dalla gestione delle patologie croniche di lunga durata e dal monitoraggio dei costi di attesa. Disporre di flussi di dati certificati e comparabili è essenziale per guidare le scelte organizzative in modo mirato e trasparente.
Questa collaborazione  conclude lassessore Latronico  offre alle nostre aziende sanitarie nuove metodologie per incrementare la produttività, monitorare lappropriatezza delle cure e garantire risposte tempestive ai bisogni assistenziali dei cittadini lucani.



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