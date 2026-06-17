Una battaglia sindacale lunga, complessa e condotta con determinazione che oggi trova un importante riconoscimento istituzionale. La Commissione di Garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha infatti concluso listruttoria relativa alla mobilitazione dei lavoratori di Rina Consulting operanti nellambito delle attività ENI in Val dAgri, affermando un principio di grande rilevanza: le attività svolte dai lavoratori interessati non possono essere considerate servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 146 del 1990.



Una decisione che rafforza le ragioni sostenute dalle organizzazioni sindacali e che rappresenta un risultato significativo per la Filt Cgil Basilicata, la Cgil di Potenza e per tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza.



La vicenda era nata dopo la proclamazione dello sciopero del 24 febbraio 2026 da parte dei lavoratori impiegati nelle attività di supervisione, sicurezza e supporto tecnico presso gli impianti petroliferi della Val dAgri. Secondo la posizione inizialmente rappresentata da Confindustria Basilicata, tali attività sarebbero state funzionali alla continuità di un servizio pubblico essenziale, con la conseguente applicazione delle limitazioni previste dalla normativa sugli scioperi.



Una tesi contestata con forza dalle organizzazioni sindacali, che hanno evidenziato come i lavoratori Rina svolgano attività di controllo, monitoraggio ambientale, verifica delle condizioni di sicurezza e supporto tecnico-specialistico, senza intervenire direttamente nei processi di produzione, trasporto o distribuzione dellenergia.



Nel corso dellistruttoria, i sindacati hanno inoltre denunciato una evidente contraddizione: ai lavoratori Rina non viene applicato il contratto collettivo Energia e Petrolio per quanto riguarda diritti, trattamenti economici e normativi, mentre si pretendeva di applicare le restrizioni previste per quel settore esclusivamente ai fini dellesercizio del diritto di sciopero.



La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione e ascoltato le parti, ha condiviso una lettura sostanziale della questione. Nel provvedimento si afferma che lestrazione e la lavorazione degli idrocarburi costituiscono attività industriali e non servizi pubblici essenziali. Di conseguenza, anche le attività di supporto e supervisione svolte da Rina Consulting allinterno dellappalto non possono essere automaticamente ricondotte alla disciplina speciale prevista dalla legge 146 del 1990.



Si tratta di un passaggio di grande valore giuridico e sindacale. La decisione riafferma infatti che le limitazioni al diritto costituzionale di sciopero possono essere applicate solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non attraverso interpretazioni estensive che finirebbero per comprimere le libertà dei lavoratori.



Per la FILT CGIL Basilicata e la Cgil di Potenza questa pronuncia rappresenta una vittoria che va oltre il singolo contenzioso. È il riconoscimento della correttezza di una battaglia condotta in difesa della dignità del lavoro, della coerenza contrattuale e del rispetto dei diritti costituzionali.



In un territorio strategico come quello della Val dAgri, dove migliaia di lavoratori operano quotidianamente nellindotto energetico, la decisione della Commissione assume un significato che supera i confini della singola azienda. Essa riafferma che sicurezza, diritti e libertà sindacali non possono essere considerati elementi in contrapposizione, ma devono procedere insieme nel rispetto delle regole e della dignità delle persone.



La vertenza Rina dimostra che quando il sindacato svolge fino in fondo il proprio ruolo di rappresentanza, anche le questioni più complesse possono trovare una soluzione fondata sul diritto, sulla trasparenza e sulla tutela effettiva dei lavoratori.