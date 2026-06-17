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La voce della Politica
|Polese (OL IV): ''Dal Metapontino un esempio virtuoso di governance territoriale che supera i campanilismi''
17/06/2026
|Potenza, 17 giugno 2026. La nascita del Patto territoriale integrato Metapontino supera i confini dellaccordo amministrativo tra dieci municipalità e si pone come avanguardia per la definizione degli assetti strategici della nostra regione. Quando dieci Comuni scelgono di fare massa critica e di presentarsi uniti come un unico bacino da 100 mila abitanti, dimostrano una maturità istituzionale straordinaria, capace di interpretare al meglio lo spirito della nuova programmazione europea. Lo dichiara il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva, Mario Polese, che sottolinea: Da tempo sosteniamo che il futuro dello sviluppo locale risieda nella capacità di superare i singoli campanili per generare progettualità di area. Il Metapontino, con la sua forte e polifonica vocazione che spazia dall'agricoltura d'avanguardia al turismo costiero e culturale, fino ai dossier della transizione ecologica e della crescita blu, si candida a essere un interlocutore solido e autorevole. Questa intesa dimostra la reattività dei territori di fronte alle opportunità offerte dalla programmazione regionale 2021-2027, che punta proprio sulla cooperazione tra enti per massimizzare limpatto degli investimenti comunitari, con il Comune di Policoro chiamato a svolgere il ruolo di capofila, di un percorso strategico per lintera area jonica. Secondo il consigliere regionale la firma di ieri mattina apre una stagione di proficua collaborazione istituzionale: Unire le forze su scala territoriale significa facilitare il compito della Regione nella concertazione e nellefficacia della spesa, offrendo risposte concrete contro lo spopolamento e a favore della competitività della Basilicata nei contesti nazionale ed europeo. Rivolgo quindi il mio plauso e il mio augurio di buon lavoro ai dieci sindaci firmatari per aver dimostrato che la responsabilità verso il futuro di una comunità unita genera valore aggiunto. Saremo al loro fianco in Consiglio regionale per accompagnare e valorizzare questo percorso, garantendo che questa sinergia tra territorio e istituzione regionale si traduca in un reale volano di sviluppo e occupazione per tutta larea jonica, conclude Polese.
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archivio
|La Voce della Politica
|17/06/2026 - Salute, approvato accordo con Agenas
La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con lAgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, presieduta dallOn. Massimiliano Fedr...-->continua
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|17/06/2026 - San Carlo, Latronico: Eccellenti riscontri clinici
«Limportante crescita dei volumi di attività e il ruolo da protagonista scientifico che la Chirurgia Generale dellAor San Carlo di Potenza ha registrato al congresso nazionale dellAssociazione chirurghi ospedalieri italiani, rappresentano il segno tangibile...-->continua
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|17/06/2026 - Filt Cgil Basilicata, Cgil Potenza: La Commissione di Garanzia dà ragione ai lavoratori Rina. Una vittoria per il diritti
Una battaglia sindacale lunga, complessa e condotta con determinazione che oggi trova un importante riconoscimento istituzionale. La Commissione di Garanzia per lattuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha infatti concluso listru...-->continua
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|17/06/2026 - Sentenza Corte dAppello sul contenzioso Cotrab, Marrese: ''Avevamo ragione noi''
La recente sentenza della Corte dAppello di Potenza sul contenzioso Cotrab conferma quanto era già stato stabilito dal Tribunale di Matera e rafforza le perplessità che, fin dal 2022, avevamo espresso rispetto alla scelta della Giunta regionale guidata dal Pr...-->continua
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|17/06/2026 - Sicignano-Potenza, in via di completamento i lavori sui viadotti Cerro e Tirone: da fine giugno riapre una corsia
In via di ultimazione i lavori di manutenzione programmata sui viadotti Cerro e Tirone, lungo la carreggiata in direzione Potenza del Raccordo Autostradale 5 Sicignano-Potenza, nel tratto compreso tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo fa sapere Anas, co...-->continua
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|17/06/2026 - Bardi riceve la visita di mons. Ambarus
L'arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico è stato nominato da poco alla guida della Caritas italiana. Un Questa mattina il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto la visita dellarcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, monsign...-->continua
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