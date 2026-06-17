In via di ultimazione i lavori di manutenzione programmata sui viadotti Cerro e Tirone, lungo la carreggiata in direzione Potenza del Raccordo Autostradale 5 Sicignano-Potenza, nel tratto compreso tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo fa sapere Anas, comunicando che, dopo il completamento con esito positivo delle prove di carico, a partire da martedì 30 giugno sarà aperta al traffico una corsia della nuova carreggiata sud per una lunghezza complessiva di circa 850 metri, con la conseguente eliminazione dellattuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36,000 e il chilometro 36,850.



Parliamo di un collegamento determinante per laccesso al nostro territorio e per la connessione con il resto del Mezzogiorno. Ogni intervento che ne migliora affidabilità, sicurezza e continuità di esercizio rappresenta un risultato importante non soltanto sotto il profilo infrastrutturale, ma anche per la qualità degli spostamenti quotidiani di cittadini, lavoratori e imprese, dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.



Lintervento, del valore complessivo di circa 6 milioni di euro, ha riguardato la demolizione e la ricostruzione degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, per il quale le lavorazioni erano già state ultimate nell'agosto del 2024. Le opere, comunica Anas, hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento locale di pulvini, fusti e plinti delle pile (elementi strutturali di sostegno dei viadotti) e la realizzazione di un sistema di captazione delle acque di piattaforma.



Per consentire il trasferimento della circolazione sulla nuova carreggiata, Anas ha inoltre comunicato che dalle ore 7.00 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Tito-Brienza in direzione Potenza. Durante questo periodo il traffico sarà garantito attraverso il bypass esistente al chilometro 37,300 della Sicignano-Potenza, mentre la circolazione diretta verso il centro abitato di Tito e viabilità interne o SS95VAR dovrà utilizzare il successivo svincolo della zona industriale di Tito (chilometro 40,300), con segnaletica dedicata.



Lapertura della nuova corsia consentirà una maggiore fluidità della circolazione e un innalzamento degli standard di sicurezza e percorribilità dell'infrastruttura. Anas prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con ladeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena percorribilità di entrambe le carreggiate lungo il tratto interessato dagli interventi di ammodernamento.



Come di consueto - conclude Pepe - quando le interlocuzioni producono risultati tangibili per i lucani, rivolgo un ringraziamento ad Anas per il lavoro svolto e per laggiornamento costante sullo stato delle opere. Il completamento progressivo di questi interventi conferma l'importanza di una programmazione attenta della manutenzione e degli investimenti, indispensabile per garantire infrastrutture moderne, sicure e adeguate alle esigenze della Basilicata.