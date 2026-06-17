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La voce della Politica
|Bardi riceve la visita di mons. Ambarus
17/06/2026
|L'arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico è stato nominato da poco alla guida della Caritas italiana. Un Questa mattina il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto la visita dellarcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, monsignor Benoni Ambarus. Un colloquio cordiale e approfondito che ha offerto loccasione per fare il punto sulle principali emergenze sociali del territorio, ma anche per celebrare il prestigioso riconoscimento nazionale recentemente conferito al presule, da poco nominato alla guida di Caritas Italiana. È stato un grandissimo piacere dare il benvenuto in Regione a monsignor Ambarus, una figura che unisce a una profonda umanità una straordinaria esperienza sul campo nella gestione delle fragilità sociali, ha sottolineato Bardi. La sua nomina a presidente nazionale di Caritas Italiana è un orgoglio per tutta la comunità lucana e la testimonianza di un valore umano e pastorale che oggi si mette al servizio anche dei nostri territori. Il governatore e larcivescovo hanno condiviso la necessità di stringere unalleanza forte tra istituzioni civili e comunità ecclesiale per rispondere con efficacia alle nuove povertà e allo spopolamento delle aree interne, temi centrali anche nel recente Report statistico della Caritas. Davanti alle ferite sociali ed economiche che colpiscono le nostre famiglie ha concluso Bardi la politica da sola non basta: serve una rete solidale che sappia ascoltare prima di agire. A monsignor Ambarus ho confermato la totale disponibilità della Regione Basilicata a lavorare fianco a fianco, nel rispetto dei reciproci ruoli, per non lasciare indietro nessuno. A lui vanno i miei più calorosi auguri di buon lavoro per la sua missione pastorale e per il delicato compito che lo attende a livello nazionale.
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