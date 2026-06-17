Dietro ogni trapianto cè un momento di straordinaria generosità, ma perché quel dono si trasformi in una nuova vita occorre una macchina organizzativa perfetta, tempestiva e altamente qualificata. Oggi la Basilicata fa un passo avanti in questa direzione. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha commentato lapertura del primo corso TPM Basilicata, un programma di formazione specialistica dedicato al coordinamento della donazione e al prelievo di organi e tessuti.

Liniziativa punta a rivoluzionare e rafforzare la rete trapiantologica della regione. La Regione Basilicata  ha spiegato Latronico  sta investendo con convinzione nella formazione e nella riorganizzazione dei servizi. Vogliamo potenziare le competenze dei nostri operatori in tutte le fasi del procurement (lapprovvigionamento di organi), perché la qualità e la sicurezza della nostra sanità passano inevitabilmente da qui. Il corso vede la partecipazione di 47 professionisti sanitari provenienti da tutte le strutture della Basilicata. Le lezioni sono affidate a docenti di altissimo livello nazionale e internazionale, che porteranno sul territorio i modelli organizzativi ispirati alle migliori esperienze europee.

Questo percorso non è solo un aggiornamento tecnico, ma un investimento strategico per radicarsi ancora di più sul territorio, diffondendo la cultura della donazione sia tra il personale sanitario che tra i cittadini, ha sottolineato lassessore. Latronico ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile questo traguardo: Un grazie sincero alla dott.ssa Maria Grazia Schievenin, Coordinatrice Regionale Trapianti, per il prezioso lavoro di organizzazione. La mia gratitudine va anche al Centro Nazionale Trapianti, al Centro Regionale, ai docenti e a tutti i 47 professionisti che hanno scelto di mettersi in gioco. Con il loro impegno alimentano una rete che ogni giorno restituisce speranza e futuro a tante persone. Continuiamo a lavorare per una Basilicata che sa donare e che offre risposte concrete e di qualità ai suoi cittadini.