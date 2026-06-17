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La voce della Politica
|Al via il primo corso per i professionisti dei trapianti
17/06/2026
|Dietro ogni trapianto cè un momento di straordinaria generosità, ma perché quel dono si trasformi in una nuova vita occorre una macchina organizzativa perfetta, tempestiva e altamente qualificata. Oggi la Basilicata fa un passo avanti in questa direzione. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha commentato lapertura del primo corso TPM Basilicata, un programma di formazione specialistica dedicato al coordinamento della donazione e al prelievo di organi e tessuti.
Liniziativa punta a rivoluzionare e rafforzare la rete trapiantologica della regione. La Regione Basilicata ha spiegato Latronico sta investendo con convinzione nella formazione e nella riorganizzazione dei servizi. Vogliamo potenziare le competenze dei nostri operatori in tutte le fasi del procurement (lapprovvigionamento di organi), perché la qualità e la sicurezza della nostra sanità passano inevitabilmente da qui. Il corso vede la partecipazione di 47 professionisti sanitari provenienti da tutte le strutture della Basilicata. Le lezioni sono affidate a docenti di altissimo livello nazionale e internazionale, che porteranno sul territorio i modelli organizzativi ispirati alle migliori esperienze europee.
Questo percorso non è solo un aggiornamento tecnico, ma un investimento strategico per radicarsi ancora di più sul territorio, diffondendo la cultura della donazione sia tra il personale sanitario che tra i cittadini, ha sottolineato lassessore. Latronico ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile questo traguardo: Un grazie sincero alla dott.ssa Maria Grazia Schievenin, Coordinatrice Regionale Trapianti, per il prezioso lavoro di organizzazione. La mia gratitudine va anche al Centro Nazionale Trapianti, al Centro Regionale, ai docenti e a tutti i 47 professionisti che hanno scelto di mettersi in gioco. Con il loro impegno alimentano una rete che ogni giorno restituisce speranza e futuro a tante persone. Continuiamo a lavorare per una Basilicata che sa donare e che offre risposte concrete e di qualità ai suoi cittadini.
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archivio
|La Voce della Politica
|17/06/2026 - Bardi riceve la visita di mons. Ambarus
L'arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico è stato nominato da poco alla guida della Caritas italiana. Un Questa mattina il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto la visita dellarcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, monsignor Benoni Ambar...-->continua
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|17/06/2026 - Al via il primo corso per i professionisti dei trapianti
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|17/06/2026 - Referendum sui vitalizi: presentato il quesito alla Consulta regionale
Il comitato promotore per il Referendum abrogativo della legge regionale sui vitalizi questa mattina ha consegnato alla Consulta della Garanzia Statutaria della Regione Basilicata il quesito per abrogare l'articolo 11-quinquies della legge regionale n. 38 del...-->continua
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|17/06/2026 - Cupparo: Su forestazione evitare la propaganda
Invito i consiglieri regionali di opposizione che hanno rivendicato il risultato ottenuto in termini di incremento delle giornate lavorative degli addetti alla forestazione a mettere da parte, almeno per una volta, i toni della propaganda e della strumentaliz...-->continua
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|17/06/2026 - Riqualificazione del Madonna delle Grazie
Investiamo sulla sicurezza e sulla piena fruibilità delle infrastrutture che accolgono ogni giorno pazienti e operatori, così lassessore Latronico sugli interventi per il consolidamento dei muri di contenimento e la sistemazione degli spazi esterni dellosp...-->continua
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|17/06/2026 - Supporto ai Comuni SINFI 2026
Supporto ai Comuni SINFI 2026, è il titolo dellincontro in programma martedì 23 giugno 2026, a Potenza, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, in Via Vincenzo Verrastro 9, dedicato ai Comuni lucani con popolazione fino...-->continua
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|17/06/2026 - Il Presidente della Provincia di Matera: entusiasmo per Patto Metapontino
Lunione fa la forza, e quando i Comuni scelgono di camminare insieme il territorio cresce. La Provincia di Matera, quale casa dei Comuni, accoglie con convinzione questo spirito di collaborazione e conferma la propria piena disponibilità a sostenere ogni per...-->continua
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