-->
|
La voce della Politica
|Referendum sui vitalizi: presentato il quesito alla Consulta regionale
17/06/2026
|Il comitato promotore per il Referendum abrogativo della legge regionale sui vitalizi questa mattina ha consegnato alla Consulta della Garanzia Statutaria della Regione Basilicata il quesito per abrogare l'articolo 11-quinquies della legge regionale n. 38 del 29 ottobre 2002, introdotto dall'articolo 16 della legge regionale n. 57 del 30 dicembre 2025 e modificato con la legge regionale n.3 del 25 febbraio 2026, con il quale sono stati reintrodotti i vitalizi con la nuova denominazione di indennità di funzione per i consiglieri regionali.
Nonostante la modifica della legge che ha annullato la retroattività della "indennità" e la presa di coscienza da parte dei consiglieri regionali che non hanno presentato richiesta del mini vitalizio nei termini stabiliti, sta di fatto che si tratta di un privilegio inaccettabile a fronte della grave crisi economica e sociale in cui si trova la nostra regione, con lavoratori precari, giovani, pensionati e famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Una situazione aggravata dal contesto internazionale e dal caro energia.
Per questo motivo riteniamo che la legge vada abrogata, affinché non vi siano privilegi di alcun tipo anche in futuro.
Il passo indietro dei consiglieri regionali ci consegna inoltre un dato inconfutabile: la coscienza collettiva e la mobilitazione della società civile è fondamentale per il ripristino della democrazia e ha degli effetti su chi ci governa. Ecco perché la nostra battaglia andrà avanti e ci mobiliteremo affinché sia garantita in Basilicata l'istituzione del referendum. Non è accettabile che il diritto al referendum, previsto dallo Statuto approvato nel 2017, non sia ancora attuato per legge: apriamo la strada della democrazia partecipata e garantiamo il diritto di espressione dei lucani e delle lucane.
Facciamo appello alla legge regionale del 21 maggio 1980, n. 40, ancora in vigore e applicabile e compatibile ai referendum previsti dagli articoli 17 e seguenti dello Statuto regionale, sulla scorta dell'interpretazione statutariamente orientata fornita dalla Consulta regionale con la decisione n. 1 del 2025.
I Promotori
Michele Sannazzaro (Spi Cgil)
Paolo Pesacane (Arci)
Angelo Summa (Spi Cgil)
Rosario Gigliotti (Libera Basilicata)
Ascanio Donadio (Arci)
Eustachio Nicoletti (Spi Cgil)
Giuseppe Ranoia (regista)
Giovanna Galeone (Spi Cgil)
Gianni Rondinone (Sinistra italiana - Avs)
Nunzia Armento (Spi Cgil)
Lucio Libonati (Europa Verde)
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/06/2026 - Bardi riceve la visita di mons. Ambarus
L'arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico è stato nominato da poco alla guida della Caritas italiana. Un Questa mattina il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto la visita dellarcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, monsignor Benoni Ambar...-->continua
|
|
|17/06/2026 - Al via il primo corso per i professionisti dei trapianti
Dietro ogni trapianto cè un momento di straordinaria generosità, ma perché quel dono si trasformi in una nuova vita occorre una macchina organizzativa perfetta, tempestiva e altamente qualificata. Oggi la Basilicata fa un passo avanti in questa direzione. C...-->continua
|
|
|17/06/2026 - Referendum sui vitalizi: presentato il quesito alla Consulta regionale
Il comitato promotore per il Referendum abrogativo della legge regionale sui vitalizi questa mattina ha consegnato alla Consulta della Garanzia Statutaria della Regione Basilicata il quesito per abrogare l'articolo 11-quinquies della legge regionale n. 38 del...-->continua
|
|
|17/06/2026 - Cupparo: Su forestazione evitare la propaganda
Invito i consiglieri regionali di opposizione che hanno rivendicato il risultato ottenuto in termini di incremento delle giornate lavorative degli addetti alla forestazione a mettere da parte, almeno per una volta, i toni della propaganda e della strumentaliz...-->continua
|
|
|17/06/2026 - Riqualificazione del Madonna delle Grazie
Investiamo sulla sicurezza e sulla piena fruibilità delle infrastrutture che accolgono ogni giorno pazienti e operatori, così lassessore Latronico sugli interventi per il consolidamento dei muri di contenimento e la sistemazione degli spazi esterni dellosp...-->continua
|
|
|17/06/2026 - Supporto ai Comuni SINFI 2026
Supporto ai Comuni SINFI 2026, è il titolo dellincontro in programma martedì 23 giugno 2026, a Potenza, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, in Via Vincenzo Verrastro 9, dedicato ai Comuni lucani con popolazione fino...-->continua
|
|
|17/06/2026 - Il Presidente della Provincia di Matera: entusiasmo per Patto Metapontino
Lunione fa la forza, e quando i Comuni scelgono di camminare insieme il territorio cresce. La Provincia di Matera, quale casa dei Comuni, accoglie con convinzione questo spirito di collaborazione e conferma la propria piena disponibilità a sostenere ogni per...-->continua
|
|