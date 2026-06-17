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La voce della Politica
|Cupparo: Su forestazione evitare la propaganda
17/06/2026
|Invito i consiglieri regionali di opposizione che hanno rivendicato il risultato ottenuto in termini di incremento delle giornate lavorative degli addetti alla forestazione a mettere da parte, almeno per una volta, i toni della propaganda e della strumentalizzazione. Intanto va chiarito che è stato il Presidente Bardi ad avviare linterlocuzione con i sindacati già due mesi fa, coinvolgendomi per i Progetti Asa e Saap, che ha esercitato il ruolo decisionale e che ha ribadito ai sindacati di continuare a rappresentare lunico interlocutore istituzionale. Se non avessimo lavorato con impegno e con i nostri uffici ripiegandoci sulle soluzioni da adottare e quindi senza fermarci alla pura rivendicazione, come hanno fatto i consiglieri di opposizione, tutto questo non sarebbe stato possibile. Così lassessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, con delega ai progetti Saap e Asa, che ieri ha partecipato allincontro che si è svolto nella Sala Verrastro alla presenza del Presidente Vito Bardi, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del presidente del Consorzio di Bonifica.
Non abbiamo alcuna difficoltà aggiunge - a riconoscere il ruolo svolto in particolare dalle forze sindacali confederali e di categoria con le quali abbiamo sempre avuto un dialogo e confronto sino allultimo incontro di presentazione della nostra proposta e che, con noi, hanno contribuito a mantenere alta lattenzione sul tema. Tuttavia è bene ricordare che la responsabilità di individuare le risorse finanziarie e di assumere le decisioni amministrative necessarie è ricaduta interamente sulla Giunta regionale, che ha operato con senso di responsabilità e con la piena consapevolezza delle difficoltà del bilancio.
Il primo dato da sottolineare afferma Cupparo è che la Regione ha garantito la copertura finanziaria necessaria per assicurare il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026 per tutte le platee interessate. In una fase caratterizzata da vincoli di bilancio particolarmente stringenti, questa scelta dimostra la volontà politica della Giunta Bardi di considerare il comparto forestale una priorità strategica per il territorio lucano.
Lassessore evidenzia inoltre limportanza dellincremento di dieci giornate lavorative per tutti gli addetti del comparto.
Lestensione delle giornate lavorative rappresenta una risposta concreta alle richieste dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. È un intervento che migliora il reddito delle famiglie e rafforza al tempo stesso le attività di manutenzione e tutela del territorio, particolarmente necessarie in una regione come la Basilicata.
Particolare rilievo assume il percorso avviato sul turnover e sulla riorganizzazione del comparto.
Condividiamo lesigenza di aprire una nuova fase. Oggi abbiamo quasi 4.000 addetti, con una quota significativa di lavoratori che per ragioni anagrafiche o fisiche non può più svolgere le attività più impegnative. Per questo stiamo studiando un modello di turnover che consenta il graduale ingresso di nuove professionalità, soprattutto giovani, dotate delle competenze necessarie per utilizzare tecnologie, mezzi e attrezzature innovative.
Secondo lassessore, la forestazione con i Progetti Saap ed Asa deve evolvere da strumento di sostegno occupazionale a leva strategica per la tutela ambientale e lo sviluppo delle aree interne. Obiettivo conclude che non si può centrare certamente con la propaganda e la strumentalizzazione ma con azioni ed interventi concreti come quelli realizzati garantendo la certezza sugli stipendi, lincremento di dieci giornate lavorative per tutta la platea dei forestali (compreso Saap e Asa), e mettendo le basi per il futuro assetto del comparto.
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