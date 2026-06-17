Investiamo sulla sicurezza e sulla piena fruibilità delle infrastrutture che accolgono ogni giorno pazienti e operatori, così lassessore Latronico sugli interventi per il consolidamento dei muri di contenimento e la sistemazione degli spazi esterni dellospedale di Matera







Lavvio dei lavori per il consolidamento strutturale e la riqualificazione delle aree esterne del Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera, significa investire sulla sicurezza e sulla piena fruibilità delle infrastrutture che accolgono ogni giorno pazienti e operatori. Lo dichiara lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, commentando l'apertura dei cantieri nel presidio materano.



L'intervento in corso si concentra su un'area nevralgica per la logistica ospedaliera attraverso il consolidamento dei muri di contenimento esterni, infrastrutture essenziali che svolgono una funzione fondamentale di sostegno dei terreni e di stabilità delle aree. Contestualmente saranno realizzate opere di sistemazione nelle aree adiacenti all'ingresso principale della struttura, finalizzate alla riqualificazione degli spazi, al miglioramento della fruibilità dei percorsi pedonali e carrabili e all'ottimizzazione delle condizioni di accesso per gli utenti, gli operatori sanitari e i mezzi di soccorso.



Questo pacchetto di manutenzione straordinaria e adeguamento del patrimonio sanitario aziendale  spiega l'assessore Latronico  è interamente finanziato nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027. I cantieri sono stati pianificati con un cronoprogramma rigoroso per assicurare la totale continuità delle attività assistenziali, garantendo la piena funzionalità del Pronto Soccorso e di tutti i reparti per l'intero periodo delle lavorazioni. Monitoreremo costantemente l'avanzamento delle opere per consegnare alla comunità di Matera un ospedale più moderno, sicuro e accessibile.