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La voce della Politica
|Supporto ai Comuni SINFI 2026
17/06/2026
|Supporto ai Comuni SINFI 2026, è il titolo dellincontro in programma martedì 23 giugno 2026, a Potenza, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, in Via Vincenzo Verrastro 9, dedicato ai Comuni lucani con popolazione fino a 50.000 abitanti.
Liniziativa, promossa da Infratel e dalla Regione Basilicata, Direzione Generale Amministrazione Digitale, in collaborazione con ANCI, consente laccesso gratuito ai Comuni a servizi specialistici finalizzati alla raccolta, digitalizzazione, aggiornamento e organizzazione dei dati relativi alle infrastrutture presenti nel sottosuolo e nel soprasuolo, secondo gli standard del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). Tra questi, la mappatura delle reti e delle infrastrutture di competenza comunale, la digitalizzazione di archivi e documentazione tecnica, la conversione di dati già esistenti in formati interoperabili e conformi agli standard nazionali, la georeferenziazione di informazioni territoriali e predisposizione di banche dati aggiornate e facilmente consultabili
Per i Comuni che non dispongono di dati digitali sono previste anche attività di rilievo sul campo mediante tecnologie avanzate, con successiva elaborazione e restituzione dei dati in formato digitale.
La disponibilità di informazioni digitali aggiornate sulle reti e sulle infrastrutture dichiara Michele Busciolano, Dirigente Generale dellAmministrazione Digitale della Regione Basilicata rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo delle comunità locali, per la realizzazione delle opere pubbliche e per la diffusione della connettività. Lincontro rappresenterà anche un momento operativo per lavvio delle adesioni al programma: i referenti dei Comuni interessati potranno infatti acquisire tutte le informazioni necessarie per la sottoscrizione della convenzione prevista dalliniziativa e per lattivazione dei servizi messi a disposizione da Infratel Italia. Invito pertanto tutti i sindaci e gli amministratori dei Comuni interessati a registrarsi allincontro del 23 giugno e ad aderire a questa importante iniziativa, che si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione regionale.
Ladesione al progetto consentirà alle amministrazioni di migliorare la programmazione delle opere pubbliche, semplificare le procedure autorizzative, favorire il coordinamento con i gestori delle reti, ridurre tempi e costi di intervento e disporre di informazioni aggiornate e affidabili a supporto delle decisioni strategiche. Il tutto senza oneri a carico degli enti aderenti e con il supporto tecnico di Infratel Italia. Al termine delle attività, i Comuni disporranno di una banca dati aggiornata e digitale delle infrastrutture di propria competenza, comprese reti idriche, fognarie, impianti di illuminazione pubblica e altre reti tecnologiche, adempiendo contestualmente agli obblighi normativi di conferimento dei dati al SINFI.
I lavori della mattinata saranno aperti dai saluti di Gerardo Larocca, Presidente di ANCI Basilicata. Interverranno Michele Busciolano e di Emilia Piemontese, Dirigente dellUfficio per lAmministrazione Digitale della Regione Basilicata. Nel corso dellincontro saranno illustrati lo stato delle reti e della copertura infrastrutturale per la digitalizzazione del territorio, le opportunità di accesso ai servizi di produzione dei dati digitali del sottosuolo e del soprasuolo e i servizi digitali disponibili per i Comuni lucani. Seguiranno gli interventi di Salvatore Panzanaro, dellUfficio per lAmministrazione Digitale della Regione Basilicata, di Luigi Cudia, Direttore Operativo di Infratel Italia, e di Daniele Picchioni, Responsabile SINFI, che presenteranno nel dettaglio il progetto, le modalità di adesione e le opportunità offerte alle amministrazioni comunali. Serena Micali e Annachiara Giuliani, SINFI Team, esporranno il progetto di mappatura delle reti comunali SINFI. I referenti dei Comuni interessati sono invitati a iscriversi compilando il modulo di registrazione: https://forms.cloud.microsoft/e/rtzKjvB9CH
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|La Voce della Politica
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