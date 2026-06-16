Il quarantennale di Cosmet Group dimostra che anche dalla Basilicata possono nascere realtà imprenditoriali capaci di competere a livello internazionale, mantenendo un forte legame con il territorio. Lo dichiara Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr. In unarea come il Metapontino, storicamente agricola e turistica  prosegue Latronico  la presenza di un leader degli infissi con 5 stabilimenti tra Rotondella e Scanzano Jonico e circa 200 dipendenti evidenzia limportanza di diversificare il sistema produttivo. Ogni posto di lavoro stabile qui è un freno concreto allo spopolamento del Mezzogiorno: significa trattenere giovani e famiglie sul territorio. Lassessore sottolinea il valore sociale dellimpresa e del suo indotto, rivolgendo un plauso ai fondatori Nicola e Antonio Rubolino, oltre a tutta la squadra: Partendo dal basso, con sacrificio e innovazione, hanno costruito un modello che produce valore economico e sociale. Esperienze come questa dimostrano che investire in Basilicata è possibile e conveniente. E rappresentano la migliore espressione di una regione operosa che genera sviluppo e fiducia.