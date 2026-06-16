Ludovico Rossi è il nuovo dirigente della Struttura di Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio regionale della Basilicata. Nominato dallufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Rossi, ricoprirà lincarico a decorrere dal 01 luglio 2026, e avrà durata corrispondente a quella della legislatura nel corso della quale è stato conferito.



Nato nel 1970 e laureato in Filosofia con il massimo dei voti e la lode, Rossi ha maturato esperienza nel settore della comunicazione istituzionale e delle relazioni pubbliche.



Docente di Filosofia e Storia presso la scuola secondaria di II° grado, ha ricoperto nel 2001, da febbraio ad agosto, lincarico di portavoce del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e dal 2005 al 2010 è stato portavoce del Presidente della Giunta regionale. Dal 2010 al 2019 ha svolto le funzioni di Dirigente presso lUfficio Attuazione del programma di Governo della Regione Basilicata, e si è occupato per diversi anni di pianificazione e organizzazione di eventi istituzionali e culturali. Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ringrazia il già dirigente Pierluigi Maulella Barrese per limpegno profuso e rivolge auguri di buon lavoro a Ludovico Rossi.