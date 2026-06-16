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La voce della Politica
|Basilicata. Rossi, nuovo Dirigente Struttura Informazione e Comunicazione
16/06/2026
|Ludovico Rossi è il nuovo dirigente della Struttura di Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio regionale della Basilicata. Nominato dallufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Rossi, ricoprirà lincarico a decorrere dal 01 luglio 2026, e avrà durata corrispondente a quella della legislatura nel corso della quale è stato conferito.
Nato nel 1970 e laureato in Filosofia con il massimo dei voti e la lode, Rossi ha maturato esperienza nel settore della comunicazione istituzionale e delle relazioni pubbliche.
Docente di Filosofia e Storia presso la scuola secondaria di II° grado, ha ricoperto nel 2001, da febbraio ad agosto, lincarico di portavoce del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e dal 2005 al 2010 è stato portavoce del Presidente della Giunta regionale. Dal 2010 al 2019 ha svolto le funzioni di Dirigente presso lUfficio Attuazione del programma di Governo della Regione Basilicata, e si è occupato per diversi anni di pianificazione e organizzazione di eventi istituzionali e culturali. Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ringrazia il già dirigente Pierluigi Maulella Barrese per limpegno profuso e rivolge auguri di buon lavoro a Ludovico Rossi.
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archivio
|La Voce della Politica
|16/06/2026 - Latronico sui 40 anni del Cosmet Group
Il quarantennale di Cosmet Group dimostra che anche dalla Basilicata possono nascere realtà imprenditoriali capaci di competere a livello internazionale, mantenendo un forte legame con il territorio. Lo dichiara Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, Politiche ...-->continua
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|16/06/2026 - Basilicata. Rossi, nuovo Dirigente Struttura Informazione e Comunicazione
Ludovico Rossi è il nuovo dirigente della Struttura di Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio regionale della Basilicata. Nominato dallufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Rossi, ricoprirà lincarico a decorrere dal 01 luglio 2026, e av...-->continua
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|16/06/2026 - Italia Viva Lauria: ''Le nomine di Mastroianni e Ielpo rafforzano il progetto politico per il rilancio della città''
Lauria, 16 gennaio 2026 - Le nomine di Maurizio Giuseppe Mastroianni a vicesindaco e assessore allUrbanistica e di Giuseppina Ielpo a capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro politico svolto in ...-->continua
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|16/06/2026 - Cgil, Cisl, Uil: "Grazie alla mobilitazione sindacale di questi mesi è stata raggiunto l'accordo su salari e giornate
I segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Basilicata (Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli), i segretari generali delle categorie Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Basilicata (Vincenzo Pellegrino, Raffaele Apetino e Gerardo Nardiello) esprimono...-->continua
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|16/06/2026 - Scomparsa Francesco Michele Barra, il cordoglio di Pittella
"A nome del Consiglio regionale della Basilicata e mio personale, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Michele Barra, già deputato della Repubblica". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.
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|16/06/2026 - Gara TPL, Bochicchio: insufficienti le spiegazioni di Pepe
La vicenda della gara del Trasporto pubblico locale continua a destare preoccupazione, soprattutto alla luce delle spiegazioni fornite dallassessore Pepe. Non vorremmo essere caustici, ma dopo lavanzata francese annunciata dallassessore rischiamo di trovar...-->continua
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|16/06/2026 - Ferrovia FerrandinaMatera, Consigliere regionale Roberto Cifarelli: "Assessore Pepe, ora serve una scelta di coraggio'
"L'avanzamento dei lavori sulla FerrandinaMatera è una buona notizia per tutta la Basilicata e rende finalmente concreto un obiettivo inseguito per oltre 150 anni. Ma proprio perché siamo a un punto di svolta, sarebbe un grave errore accontentarsi.
M...-->continua
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