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La voce della Politica
|Italia Viva Lauria: ''Le nomine di Mastroianni e Ielpo rafforzano il progetto politico per il rilancio della città''
16/06/2026
|Lauria, 16 gennaio 2026 - Le nomine di Maurizio Giuseppe Mastroianni a vicesindaco e assessore allUrbanistica e di Giuseppina Ielpo a capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro politico svolto in questi mesi e per il consenso che i cittadini hanno voluto attribuire al nostro partito allinterno della coalizione che sostiene il sindaco Antonio Rossino.
Lo dichiara la segretaria cittadina di Italia Viva Lauria, Antonella Ielpo, commentando lavvio della nuova consiliatura.
Il risultato elettorale ha consegnato a Italia Viva il ruolo di seconda forza della coalizione in termini di voti e preferenze. Un dato politico che testimonia la credibilità del percorso costruito sul territorio e la fiducia riposta dagli elettori in una proposta riformista, moderata e concreta, capace di interpretare le esigenze della comunità lauriota.
Le responsabilità affidate a Maurizio Mastroianni e a Giuseppina Ielpo sono il naturale approdo di un impegno portato avanti con serietà e spirito di servizio. A entrambi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certa che sapranno svolgere il proprio ruolo con competenza, equilibrio istituzionale e grande senso di responsabilità.
Come Italia Viva prosegue Antonella Ielpo saremo una forza politica leale, presente e costruttiva. Leale nei confronti del sindaco Rossino e del mandato ricevuto dagli elettori, ma anche determinata a offrire un contributo di idee, progettualità e visione per affrontare le sfide che attendono Lauria.
Lobiettivo che ci unisce è contribuire al rilancio della città, valorizzandone le potenzialità e costruendo opportunità per le nuove generazioni, per il mondo produttivo e per le famiglie. In questa prospettiva sosteniamo con convinzione lazione amministrativa della nuova maggioranza, nella consapevolezza che il successo dellamministrazione Rossino coinciderà con il successo di Lauria.
Da oggi conclude la segretaria cittadina di Italia Viva si apre una nuova fase. Il nostro impegno sarà quello di trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti, mantenendo vivo il rapporto con i cittadini e contribuendo a costruire una Lauria più moderna, attrattiva e protagonista nel comprensorio.
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|La Voce della Politica
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