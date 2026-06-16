Lauria, 16 gennaio 2026 - Le nomine di Maurizio Giuseppe Mastroianni a vicesindaco e assessore allUrbanistica e di Giuseppina Ielpo a capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale rappresentano un riconoscimento importante per il lavoro politico svolto in questi mesi e per il consenso che i cittadini hanno voluto attribuire al nostro partito allinterno della coalizione che sostiene il sindaco Antonio Rossino.



Lo dichiara la segretaria cittadina di Italia Viva Lauria, Antonella Ielpo, commentando lavvio della nuova consiliatura.



Il risultato elettorale ha consegnato a Italia Viva il ruolo di seconda forza della coalizione in termini di voti e preferenze. Un dato politico che testimonia la credibilità del percorso costruito sul territorio e la fiducia riposta dagli elettori in una proposta riformista, moderata e concreta, capace di interpretare le esigenze della comunità lauriota.



Le responsabilità affidate a Maurizio Mastroianni e a Giuseppina Ielpo sono il naturale approdo di un impegno portato avanti con serietà e spirito di servizio. A entrambi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certa che sapranno svolgere il proprio ruolo con competenza, equilibrio istituzionale e grande senso di responsabilità.



Come Italia Viva  prosegue Antonella Ielpo  saremo una forza politica leale, presente e costruttiva. Leale nei confronti del sindaco Rossino e del mandato ricevuto dagli elettori, ma anche determinata a offrire un contributo di idee, progettualità e visione per affrontare le sfide che attendono Lauria.



Lobiettivo che ci unisce è contribuire al rilancio della città, valorizzandone le potenzialità e costruendo opportunità per le nuove generazioni, per il mondo produttivo e per le famiglie. In questa prospettiva sosteniamo con convinzione lazione amministrativa della nuova maggioranza, nella consapevolezza che il successo dellamministrazione Rossino coinciderà con il successo di Lauria.



Da oggi  conclude la segretaria cittadina di Italia Viva  si apre una nuova fase. Il nostro impegno sarà quello di trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti, mantenendo vivo il rapporto con i cittadini e contribuendo a costruire una Lauria più moderna, attrattiva e protagonista nel comprensorio.