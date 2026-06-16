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La voce della Politica
|Cgil, Cisl, Uil: "Grazie alla mobilitazione sindacale di questi mesi è stata raggiunto l'accordo su salari e giornate
16/06/2026
|I segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil Basilicata (Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli), i segretari generali delle categorie Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Basilicata (Vincenzo Pellegrino, Raffaele Apetino e Gerardo Nardiello) esprimono soddisfazione per l'esito del tavolo sulla forestazione che si è svolto oggi in Regione Basilicata con il governatore Vito Bardi.
"Grazie alla forte mobilitazione dei sindacati dei mesi scorsi - affermano i segretari - abbiamo ottenuto un accordo sulla piena garanzia delle giornate lavorative e sulla stabilità degli stipendi, oltre agli impegni futuri sul turnover. La Regione ha infatti garantito la copertura finanziaria per lanno in corso e le risorse necessarie per garantire il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026 per tutte e tre le platee del comparto, comprese Saap e Asa, con un incremento di dieci giornate lavorative.
Finalmente il lavoro della forestazione torna ad essere al centro della politica regionale, restituendo dignità a una platea di lavoratori indispensabili per la manutenzione di un territorio ad alto rischio idrogeologico. Vigileremo affinché gli impegni assunti vengano mantenuti e i diritti dei lavoratori rispettati. L'auspicio è che il dialogo avviato possa proseguire con continuità e coerenza, senza perdere di vista le numerose questioni sul tavolo: occupazione, stabilità del lavoro, condizioni contrattuali, sicurezza, organizzazione del settore e prospettive future per i lavoratori".
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archivio
|La Voce della Politica
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