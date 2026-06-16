"A nome del Consiglio regionale della Basilicata e mio personale, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Michele Barra, già deputato della Repubblica". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.



"Professionista stimato e uomo delle istituzioni, nel corso della sua esperienza parlamentare - evidenzia il Presidente del Consiglio regionale - ha servito il Paese con dedizione e senso di responsabilità, contribuendo alla rappresentanza della Basilicata nella vita democratica nazionale e mantenendo costante attenzione alle esigenze del territorio".



"Nel ricordarne l'impegno civile e istituzionale, - dichiara Pittella - rivolgo alla figlia Francesca, ai familiari e a quanti gli sono stati vicini la mia vicinanza e quella dell'intero Consiglio regionale della Basilicata in questo momento di dolore".



