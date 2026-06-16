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La voce della Politica
|Gara TPL, Bochicchio: insufficienti le spiegazioni di Pepe
16/06/2026
|La vicenda della gara del Trasporto pubblico locale continua a destare preoccupazione, soprattutto alla luce delle spiegazioni fornite dallassessore Pepe. Non vorremmo essere caustici, ma dopo lavanzata francese annunciata dallassessore rischiamo di trovarci di fronte a una ritirata spagnola. Se, dopo due anni di legislatura, siamo ancora alla fase degli approfondimenti, allora è legittimo chiedersi cosa si intenda per rapidità dazione. Ad agosto 2024 lassessore Pepe dichiarava che bisogna fare presto. A questo punto ci domandiamo cosa significhi fare presto, visto che è trascorsa inutilmente quasi già metà legislatura. Lo dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.
Ricordiamo inoltre - prosegue Bochicchio - che, su proposta dello stesso assessore Pepe, il 30 gennaio 2025 la Giunta regionale ha approvato una delibera denominata Procedura aperta telematica per laffidamento in concessione del servizio di TPL gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata. Atto dimpulso. In quel provvedimento si dava mandato affinché si addivenisse, in tempi stringenti, alla pubblicazione del nuovo bando di gara, opportunamente modificato e integrato sulla base delle indicazioni del Tavolo tecnico di lavoro e dei consulenti incaricati, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici.
Ebbene, da quella delibera sono trascorsi 502 giorni e ancora non si conoscono gli esiti delle analisi e delle valutazioni affidate agli esperti. Una comunicazione puntuale da parte dellassessore sarebbe utile quantomeno a comprendere se quei tempi stringenti siano finalmente quantificabili. Perché se siamo ancora alla fase degli approfondimenti, il rischio concreto è che si arrivi al termine della legislatura senza che la gara abbia completato nemmeno il percorso preliminare necessario allavvio delle procedure.
Insistiamo su un punto, stiamo parlando di un servizio essenziale per cittadini e territori. Non occorre inventare nulla né affrontare una procedura eccezionalmente complessa sotto il profilo tecnico. Se vi sono questioni di opportunità o di assunzione di responsabilità politica che inducono a rinviare le decisioni, questo è un altro tema. Non intendiamo invece entrare nelle vicende emerse in questi giorni, perché non ci piace fare politica attraverso le carte bollate e riteniamo che il presidente Bardi e il suo staff abbiano agito nellinteresse della Basilicata. Proprio per questo riteniamo sia arrivato il momento di riportare la gestione del servizio nellalveo della normalità amministrativa, superando il ricorso a strumenti straordinari. A breve scadrà anche la proroga prevista dalla Legge di bilancio 2022, che fissa il termine al 2026, a fronte di investimenti da parte delle aziende che, di fatto, non sono stati realizzati, per questo lAGCOM ha indicato come sconsigliabili ulteriori proroghe per il futuro.
Per fare piena chiarezza su questa vicenda - conclude Bochicchio - chiederemo laudizione dellassessore Pepe nella competente Commissione consiliare, affinché riferisca sugli esiti delle attività di approfondimento e sulle valutazioni formulate dai consulenti e dagli esperti incaricati. Dopo oltre 500 giorni dallatto di impulso approvato dalla Giunta, è doveroso comprendere se siano state individuate soluzioni ritenute adeguate alle esigenze della Basilicata e quali siano, concretamente, i tempi previsti per arrivare alla pubblicazione del bando. Il Consiglio regionale e i cittadini hanno diritto a conoscere lo stato effettivo di avanzamento di una procedura che riguarda un servizio essenziale per lintera comunità lucana. Dallassessore Pepe ci aspettiamo semplicemente che tenga fede agli impegni e alle parole che egli stesso ha pronunciato.
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