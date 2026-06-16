La vicenda della gara del Trasporto pubblico locale continua a destare preoccupazione, soprattutto alla luce delle spiegazioni fornite dallassessore Pepe. Non vorremmo essere caustici, ma dopo lavanzata francese annunciata dallassessore rischiamo di trovarci di fronte a una ritirata spagnola. Se, dopo due anni di legislatura, siamo ancora alla fase degli approfondimenti, allora è legittimo chiedersi cosa si intenda per rapidità dazione. Ad agosto 2024 lassessore Pepe dichiarava che bisogna fare presto. A questo punto ci domandiamo cosa significhi fare presto, visto che è trascorsa inutilmente quasi già metà legislatura. Lo dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.



Ricordiamo inoltre - prosegue Bochicchio - che, su proposta dello stesso assessore Pepe, il 30 gennaio 2025 la Giunta regionale ha approvato una delibera denominata Procedura aperta telematica per laffidamento in concessione del servizio di TPL gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata. Atto dimpulso. In quel provvedimento si dava mandato affinché si addivenisse, in tempi stringenti, alla pubblicazione del nuovo bando di gara, opportunamente modificato e integrato sulla base delle indicazioni del Tavolo tecnico di lavoro e dei consulenti incaricati, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici.



Ebbene, da quella delibera sono trascorsi 502 giorni e ancora non si conoscono gli esiti delle analisi e delle valutazioni affidate agli esperti. Una comunicazione puntuale da parte dellassessore sarebbe utile quantomeno a comprendere se quei tempi stringenti siano finalmente quantificabili. Perché se siamo ancora alla fase degli approfondimenti, il rischio concreto è che si arrivi al termine della legislatura senza che la gara abbia completato nemmeno il percorso preliminare necessario allavvio delle procedure.



Insistiamo su un punto, stiamo parlando di un servizio essenziale per cittadini e territori. Non occorre inventare nulla né affrontare una procedura eccezionalmente complessa sotto il profilo tecnico. Se vi sono questioni di opportunità o di assunzione di responsabilità politica che inducono a rinviare le decisioni, questo è un altro tema. Non intendiamo invece entrare nelle vicende emerse in questi giorni, perché non ci piace fare politica attraverso le carte bollate e riteniamo che il presidente Bardi e il suo staff abbiano agito nellinteresse della Basilicata. Proprio per questo riteniamo sia arrivato il momento di riportare la gestione del servizio nellalveo della normalità amministrativa, superando il ricorso a strumenti straordinari. A breve scadrà anche la proroga prevista dalla Legge di bilancio 2022, che fissa il termine al 2026, a fronte di investimenti da parte delle aziende che, di fatto, non sono stati realizzati, per questo lAGCOM ha indicato come sconsigliabili ulteriori proroghe per il futuro.



Per fare piena chiarezza su questa vicenda - conclude Bochicchio - chiederemo laudizione dellassessore Pepe nella competente Commissione consiliare, affinché riferisca sugli esiti delle attività di approfondimento e sulle valutazioni formulate dai consulenti e dagli esperti incaricati. Dopo oltre 500 giorni dallatto di impulso approvato dalla Giunta, è doveroso comprendere se siano state individuate soluzioni ritenute adeguate alle esigenze della Basilicata e quali siano, concretamente, i tempi previsti per arrivare alla pubblicazione del bando. Il Consiglio regionale e i cittadini hanno diritto a conoscere lo stato effettivo di avanzamento di una procedura che riguarda un servizio essenziale per lintera comunità lucana. Dallassessore Pepe ci aspettiamo semplicemente che tenga fede agli impegni e alle parole che egli stesso ha pronunciato.