"L'avanzamento dei lavori sulla FerrandinaMatera è una buona notizia per tutta la Basilicata e rende finalmente concreto un obiettivo inseguito per oltre 150 anni. Ma proprio perché siamo a un punto di svolta, sarebbe un grave errore accontentarsi.



Mi rivolgo direttamente all'Assessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe: è il momento di assumere un impegno politico chiaro e di farsi carico, con determinazione e concretezza, del prolungamento della linea fino a Casal Sabini e a Gioia del Colle.



La domanda è semplice: che senso avrebbe investire centinaia di milioni di euro per far arrivare il treno a Matera se poi la città continuasse a rimanere, di fatto, un terminale isolato e non un nodo strategico della mobilità del Mezzogiorno? Sarebbe un'occasione storica solo parzialmente colta.



Il collegamento verso Gioia del Colle consentirebbe invece di chiudere l'anello ferroviario, integrare Matera con la direttrice adriatica e con il resto della rete nazionale, valorizzare l'area industriale di Jesce, sostenere lo sviluppo produttivo legato agli investimenti in corso e rafforzare la competitività dell'intero territorio. Significherebbe offrire nuove opportunità ai cittadini, alle imprese, ai pendolari, agli studenti e al turismo, consentendo collegamenti più efficienti con il resto d'Italia e dell'Europa.



Per questo chiediamo all'Assessore Pepe di non limitarsi a completare un cantiere, ma di guidare una visione. La Regione Basilicata deve promuovere immediatamente un tavolo istituzionale con il Governo, con la Regione Puglia, con il gestore dell'infrastruttura e con tutti i soggetti interessati affinché il prolungamento fino a Gioia del Colle entri a pieno titolo nella programmazione strategica nazionale.



Non possiamo aspettare altri decenni. Se nel 2028 sentiremo finalmente il fischio del treno a Matera, quel traguardo dovrà rappresentare l'inizio di una nuova stagione e non il punto di arrivo di una visione incompleta.



L'Assessore Pepe ha oggi l'opportunità di legare il proprio mandato a una scelta che può cambiare il destino infrastrutturale della Basilicata. Sarebbe un errore storico fermarsi a La Martella. La vera sfida è completare il corridoio fino a Gioia del Colle e fare di Matera una città finalmente connessa, competitiva e protagonista delle reti di mobilità del Sud Italia."