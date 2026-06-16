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La voce della Politica
|Sasso di Castalda, Mignoli: Nasce Radici & Voci
16/06/2026
|Nella giornata di ieri è stato inaugurato a Sasso di Castalda Palazzo Rotundo, storico immobile donato dalla famiglia di Mariele Ventre al Comune e restituito alla comunità come luogo dedicato alleducazione, alla cultura e alla crescita delle nuove generazioni.
La struttura ospiterà il progetto Radici & Voci Casa delle Arti Educative, un presidio culturale rivolto a bambini e adolescenti che desiderano avvicinarsi alla musica, al teatro, alle arti e ai linguaggi espressivi, in un percorso di crescita personale e collettiva.
Si è trattato di un momento particolarmente significativo per lintera comunità ha dichiarato la Garante per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli perché rappresenta un esempio concreto di come i piccoli comuni possano investire sul futuro attraverso leducazione e la cultura. In un tempo in cui le aree interne sono chiamate a contrastare lo spopolamento e le fragilità sociali, iniziative come questa costituiscono un autentico atto rivoluzionario.
Particolarmente intenso il richiamo alla figura di Mariele Ventre, storica direttrice del Piccolo Coro dellAntoniano, figlia di due lucani: il padre Angelo Ventre, originario di Marsico Nuovo, e la madre Maria Rotundo, nata proprio a Sasso di Castalda. La sua eredità educativa continua oggi a vivere in un luogo che mette al centro i bambini, i ragazzi e la costruzione di una comunità educante.
La cerimonia è stata inoltre arricchita dalla toccante testimonianza di Maria Antonietta Ventre, sorella di Mariele, che ha ripercorso con grande emozione alcuni momenti della vita e dellimpegno educativo della fondatrice del Piccolo Coro dellAntoniano, ricordandone il profondo legame con la Basilicata e linstancabile dedizione verso il mondo dellinfanzia. Un racconto intenso che ha emozionato i presenti e restituito il profilo umano di una donna che ha fatto dellinclusione, delleducazione e dellamore per i bambini la propria missione di vita.
Allinaugurazione è seguito un partecipato momento di confronto e dibattito, accompagnato dalle emozionanti esibizioni del Coro LOttava Nota, composto da bambini che cantano anche attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS).
Il coro rappresenta perfettamente linsegnamento di Mariele Ventre ha sottolineato Mignoli perché la musica è prima di tutto inclusione. Significa abbattere barriere, valorizzare ogni diversità e creare occasioni in cui ciascuno possa sentirsi parte della stessa comunità. Il canto, come larte e leducazione, diventa uno straordinario strumento di partecipazione e crescita.
La Garante ha espresso un sentito ringraziamento allAmministrazione comunale di Sasso di Castalda per la visione e la determinazione con cui ha promosso il progetto e, in particolare, allAssessora Mariangela Laurino, che ha fortemente voluto la sinergia con lUfficio del Garante per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, contribuendo alla costruzione di un percorso condiviso a favore delle nuove generazioni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a tutti coloro che stanno contribuendo a costruire un più ampio percorso di valorizzazione culturale e sociale del territorio, allinterno del quale si inseriscono anche le opere dellartista Jorit dedicate allinfanzia, destinate a diventare parte integrante di un circuito educativo, artistico e turistico che farà di Sasso di Castalda un punto di riferimento regionale sui temi dellinfanzia, della creatività e della partecipazione.
Quando una comunità investe sui bambini e sui giovani ha concluso la Garante non inaugura semplicemente uno spazio, ma costruisce il proprio futuro. Sasso di Castalda ha scelto di farlo attraverso la cultura, larte e leducazione, offrendo un modello che merita di essere conosciuto e replicato. Radici & Voci dimostra che anche dai piccoli borghi possono nascere esperienze innovative capaci di generare opportunità, inclusione e speranza.
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|16/06/2026 - Sasso di Castalda, Mignoli: Nasce Radici & Voci
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