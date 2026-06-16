Nella giornata di ieri è stato inaugurato a Sasso di Castalda Palazzo Rotundo, storico immobile donato dalla famiglia di Mariele Ventre al Comune e restituito alla comunità come luogo dedicato alleducazione, alla cultura e alla crescita delle nuove generazioni.



La struttura ospiterà il progetto Radici & Voci  Casa delle Arti Educative, un presidio culturale rivolto a bambini e adolescenti che desiderano avvicinarsi alla musica, al teatro, alle arti e ai linguaggi espressivi, in un percorso di crescita personale e collettiva.



Si è trattato di un momento particolarmente significativo per lintera comunità  ha dichiarato la Garante per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli  perché rappresenta un esempio concreto di come i piccoli comuni possano investire sul futuro attraverso leducazione e la cultura. In un tempo in cui le aree interne sono chiamate a contrastare lo spopolamento e le fragilità sociali, iniziative come questa costituiscono un autentico atto rivoluzionario.



Particolarmente intenso il richiamo alla figura di Mariele Ventre, storica direttrice del Piccolo Coro dellAntoniano, figlia di due lucani: il padre Angelo Ventre, originario di Marsico Nuovo, e la madre Maria Rotundo, nata proprio a Sasso di Castalda. La sua eredità educativa continua oggi a vivere in un luogo che mette al centro i bambini, i ragazzi e la costruzione di una comunità educante.



La cerimonia è stata inoltre arricchita dalla toccante testimonianza di Maria Antonietta Ventre, sorella di Mariele, che ha ripercorso con grande emozione alcuni momenti della vita e dellimpegno educativo della fondatrice del Piccolo Coro dellAntoniano, ricordandone il profondo legame con la Basilicata e linstancabile dedizione verso il mondo dellinfanzia. Un racconto intenso che ha emozionato i presenti e restituito il profilo umano di una donna che ha fatto dellinclusione, delleducazione e dellamore per i bambini la propria missione di vita.



Allinaugurazione è seguito un partecipato momento di confronto e dibattito, accompagnato dalle emozionanti esibizioni del Coro LOttava Nota, composto da bambini che cantano anche attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS).



Il coro rappresenta perfettamente linsegnamento di Mariele Ventre  ha sottolineato Mignoli  perché la musica è prima di tutto inclusione. Significa abbattere barriere, valorizzare ogni diversità e creare occasioni in cui ciascuno possa sentirsi parte della stessa comunità. Il canto, come larte e leducazione, diventa uno straordinario strumento di partecipazione e crescita.



La Garante ha espresso un sentito ringraziamento allAmministrazione comunale di Sasso di Castalda per la visione e la determinazione con cui ha promosso il progetto e, in particolare, allAssessora Mariangela Laurino, che ha fortemente voluto la sinergia con lUfficio del Garante per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, contribuendo alla costruzione di un percorso condiviso a favore delle nuove generazioni. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a tutti coloro che stanno contribuendo a costruire un più ampio percorso di valorizzazione culturale e sociale del territorio, allinterno del quale si inseriscono anche le opere dellartista Jorit dedicate allinfanzia, destinate a diventare parte integrante di un circuito educativo, artistico e turistico che farà di Sasso di Castalda un punto di riferimento regionale sui temi dellinfanzia, della creatività e della partecipazione.



Quando una comunità investe sui bambini e sui giovani  ha concluso la Garante  non inaugura semplicemente uno spazio, ma costruisce il proprio futuro. Sasso di Castalda ha scelto di farlo attraverso la cultura, larte e leducazione, offrendo un modello che merita di essere conosciuto e replicato. Radici & Voci dimostra che anche dai piccoli borghi possono nascere esperienze innovative capaci di generare opportunità, inclusione e speranza.