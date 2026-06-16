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La voce della Politica
|Cicala: come rafforzare le imprese forestali lucane
16/06/2026
|«Investire nelle competenze significa investire nella qualità della gestione forestale, nella sicurezza degli operatori e nella capacità delle nostre imprese di affrontare le sfide future. Le foreste rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata e richiedono professionalità sempre più qualificate, tecnologie moderne e aggiornamento continuo». Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione, Carmine Cicala, in riferimento allattività di aggiornamento professionale promossa dal Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, attraverso lUfficio Foreste, a favore delle imprese forestali iscritte allAlbo regionale. Nei giorni scorsi, una delegazione di imprese lucane ha partecipato alle giornate formative e dimostrative dedicate alla meccanizzazione forestale sostenibile, svoltesi a San Giovanni in Fiore, in Calabria, presso la località Felicetti Macchia di Tuono. Liniziativa rientra nelle attività che il Dipartimento sta portando avanti per sostenere la crescita professionale degli operatori del comparto e favorire ladozione di modelli gestionali sempre più efficienti e sostenibili. Durante le giornate di lavoro, le imprese hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e osservare limpiego delle più recenti tecnologie applicate ai cantieri forestali, approfondendo soluzioni in grado di migliorare produttività, sicurezza e qualità degli interventi selvicolturali, nel pieno rispetto dellambiente e dei principi della gestione forestale sostenibile.
Lesperienza ha rappresentato unimportante occasione di scambio di competenze e buone pratiche, consentendo agli operatori di conoscere strumenti innovativi e modelli organizzativi già adottati in altri contesti territoriali. «Come Assessorato e Dipartimento aggiunge Cicala stiamo lavorando per accompagnare il settore forestale lucano in un percorso di crescita che metta insieme tutela del patrimonio boschivo, qualificazione professionale e innovazione. La formazione degli operatori non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per rendere le nostre imprese più competitive e garantire una gestione moderna ed efficace delle foreste lucane». Liniziativa si inserisce nel quadro delle attività regionali coerenti con il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali e con gli indirizzi della Strategia Forestale Nazionale, confermando limpegno del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel sostenere il comparto attraverso investimenti nelle competenze, nellinnovazione e nella valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio.
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