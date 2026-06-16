«Investire nelle competenze significa investire nella qualità della gestione forestale, nella sicurezza degli operatori e nella capacità delle nostre imprese di affrontare le sfide future. Le foreste rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata e richiedono professionalità sempre più qualificate, tecnologie moderne e aggiornamento continuo». Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione, Carmine Cicala, in riferimento allattività di aggiornamento professionale promossa dal Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, attraverso lUfficio Foreste, a favore delle imprese forestali iscritte allAlbo regionale. Nei giorni scorsi, una delegazione di imprese lucane ha partecipato alle giornate formative e dimostrative dedicate alla meccanizzazione forestale sostenibile, svoltesi a San Giovanni in Fiore, in Calabria, presso la località Felicetti  Macchia di Tuono. Liniziativa rientra nelle attività che il Dipartimento sta portando avanti per sostenere la crescita professionale degli operatori del comparto e favorire ladozione di modelli gestionali sempre più efficienti e sostenibili. Durante le giornate di lavoro, le imprese hanno potuto confrontarsi con esperti del settore e osservare limpiego delle più recenti tecnologie applicate ai cantieri forestali, approfondendo soluzioni in grado di migliorare produttività, sicurezza e qualità degli interventi selvicolturali, nel pieno rispetto dellambiente e dei principi della gestione forestale sostenibile.



Lesperienza ha rappresentato unimportante occasione di scambio di competenze e buone pratiche, consentendo agli operatori di conoscere strumenti innovativi e modelli organizzativi già adottati in altri contesti territoriali. «Come Assessorato e Dipartimento  aggiunge Cicala  stiamo lavorando per accompagnare il settore forestale lucano in un percorso di crescita che metta insieme tutela del patrimonio boschivo, qualificazione professionale e innovazione. La formazione degli operatori non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per rendere le nostre imprese più competitive e garantire una gestione moderna ed efficace delle foreste lucane». Liniziativa si inserisce nel quadro delle attività regionali coerenti con il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali e con gli indirizzi della Strategia Forestale Nazionale, confermando limpegno del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel sostenere il comparto attraverso investimenti nelle competenze, nellinnovazione e nella valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio.



