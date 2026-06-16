Si è svolto oggi, nella sede regionale di Matera in via Annibale Maria di Francia, un incontro istituzionale tra il Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, avv. Gianmarco Blasi, il Commissario Unico per la Depurazione, on. prof. Fabio Fatuzzo, e lAmministratore Unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta. Lincontro ha rappresentato unimportante occasione di confronto per fare il punto sullo stato degli interventi in corso nei rispettivi ambiti di competenza e per individuare strategie condivise finalizzate a rendere sempre più efficaci e tempestive le azioni a tutela del territorio e delle comunità lucane. Particolare attenzione è stata dedicata alle possibili forme di collaborazione tra le strutture coinvolte, nella consapevolezza che le sfide legate alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla depurazione delle acque e alla gestione delle infrastrutture idriche richiedano un approccio integrato e coordinato tra i diversi soggetti pubblici.

Nel corso della riunione è stata inoltre richiamata la positiva esperienza della convenzione già in essere tra la struttura commissariale per il dissesto idrogeologico e Acquedotto Lucano, considerata un modello virtuoso di cooperazione istituzionale che ha consentito di ottimizzare procedure, competenze e risorse nellattuazione degli interventi. Un modello che i partecipanti hanno condiviso di voler ulteriormente sviluppare e, ove possibile, replicare anche in altri settori di interesse comune. Lobiettivo è quello di garantire una sempre maggiore efficienza nellutilizzo delle risorse pubbliche, accelerare la realizzazione delle opere e assicurare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, attraverso unazione coordinata e sinergica tra amministrazioni ed enti pubblici. La collaborazione istituzionale è infatti riconosciuta come elemento fondamentale per migliorare lefficacia degli interventi sul territorio e favorire una gestione integrata delle infrastrutture e delle politiche ambientali.