-->
|
La voce della Politica
|Dissesto idrogeologico, depurazione e servizio idrico
16/06/2026
|Si è svolto oggi, nella sede regionale di Matera in via Annibale Maria di Francia, un incontro istituzionale tra il Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, avv. Gianmarco Blasi, il Commissario Unico per la Depurazione, on. prof. Fabio Fatuzzo, e lAmministratore Unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta. Lincontro ha rappresentato unimportante occasione di confronto per fare il punto sullo stato degli interventi in corso nei rispettivi ambiti di competenza e per individuare strategie condivise finalizzate a rendere sempre più efficaci e tempestive le azioni a tutela del territorio e delle comunità lucane. Particolare attenzione è stata dedicata alle possibili forme di collaborazione tra le strutture coinvolte, nella consapevolezza che le sfide legate alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla depurazione delle acque e alla gestione delle infrastrutture idriche richiedano un approccio integrato e coordinato tra i diversi soggetti pubblici.
Nel corso della riunione è stata inoltre richiamata la positiva esperienza della convenzione già in essere tra la struttura commissariale per il dissesto idrogeologico e Acquedotto Lucano, considerata un modello virtuoso di cooperazione istituzionale che ha consentito di ottimizzare procedure, competenze e risorse nellattuazione degli interventi. Un modello che i partecipanti hanno condiviso di voler ulteriormente sviluppare e, ove possibile, replicare anche in altri settori di interesse comune. Lobiettivo è quello di garantire una sempre maggiore efficienza nellutilizzo delle risorse pubbliche, accelerare la realizzazione delle opere e assicurare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, attraverso unazione coordinata e sinergica tra amministrazioni ed enti pubblici. La collaborazione istituzionale è infatti riconosciuta come elemento fondamentale per migliorare lefficacia degli interventi sul territorio e favorire una gestione integrata delle infrastrutture e delle politiche ambientali.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/06/2026 - Sasso di Castalda, Mignoli: Nasce Radici & Voci
Nella giornata di ieri è stato inaugurato a Sasso di Castalda Palazzo Rotundo, storico immobile donato dalla famiglia di Mariele Ventre al Comune e restituito alla comunità come luogo dedicato alleducazione, alla cultura e alla crescita delle nuove generazioni.
La ...-->continua
|
|
|16/06/2026 - Confsal, rapporto ISTAT 2026: Basilicata tra crescita frenata ed altri problemi
I recenti dati diffusi dal Rapporto Annuale ISTAT 2026 fotografano unItalia a due velocità, inserita in un quadro macroeconomico globale complesso e fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Se a livello nazionale si registra una c...-->continua
|
|
|16/06/2026 - Cicala: come rafforzare le imprese forestali lucane
«Investire nelle competenze significa investire nella qualità della gestione forestale, nella sicurezza degli operatori e nella capacità delle nostre imprese di affrontare le sfide future. Le foreste rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata e ric...-->continua
|
|
|16/06/2026 - Dissesto idrogeologico, depurazione e servizio idrico
Si è svolto oggi, nella sede regionale di Matera in via Annibale Maria di Francia, un incontro istituzionale tra il Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, avv. Gianmarco Blasi, il Commissario Unico per ...-->continua
|
|
|16/06/2026 - Turismo radici strategico per la Basilicata
"Il turismo delle radici è ormai un segmento maturo, riconosciuto dagli operatori internazionali e capace di generare valore economico, relazioni e nuove opportunità di sviluppo per i territori. Per la Basilicata, terra di emigrazione e che vogliamo diventi an...-->continua
|
|
|16/06/2026 - Case di comunità: Basilicata casa comune avvia i sopralluoghi
Basilicata Casa Comune avvia da domani un percorso di visite nelle Case di Comunità della Basilicata per raccontare ai cittadini, territorio per territorio, come sta procedendo l'attuazione del nuovo modello di sanità territoriale.
Lo annunciano il ...-->continua
|
|
|16/06/2026 - Caso Cotrab, Consiglieri cdx: ''la verità dei fatti vale più degli slogan''
I Consiglieri della Maggioranza in Consiglio regionale: La Basilicata merita serietà, non processi mediatici
"La Basilicata attraversa una fase nella quale avrebbe bisogno di una politica capace di elevare il confronto pubblico, di avanzare proposte, di co...-->continua
|
|