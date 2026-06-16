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La voce della Politica
|Case di comunità: Basilicata casa comune avvia i sopralluoghi
16/06/2026
|Basilicata Casa Comune avvia da domani un percorso di visite nelle Case di Comunità della Basilicata per raccontare ai cittadini, territorio per territorio, come sta procedendo l'attuazione del nuovo modello di sanità territoriale.
Lo annunciano il Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo regionale Giovanni Vizziello.
La notizia diffusa nei giorni scorsi dall' Assessore Latronico sul superamento delle prime verifiche ministeriali relative agli interventi finanziati dal PNRR non deve distogliere l'attenzione dall'effettiva attivazione dei servizi che le Case di Comunità devono garantire ai cittadini.
Da settimane le comunità locali lamentano la carenza di servizi sanitari, chiedono di comprendere quando saranno completate le strutture, ma soprattutto quali servizi saranno concretamente disponibili, quali professionalità saranno presenti e come funzionerà il nuovo modello di assistenza territoriale. È una domanda legittima alla quale intendiamo contribuire a dare risposta attraverso un'attività di ascolto, verifica e informazione.
La prima visita si svolgerà domani presso la Casa di Comunità di Lagopesole. Il programma proseguirà mercoledì presso la Casa di Comunità di Sant'Arcangelo e giovedì presso quella di Senise.
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|La Voce della Politica
|16/06/2026 - Cicala: come rafforzare le imprese forestali lucane
«Investire nelle competenze significa investire nella qualità della gestione forestale, nella sicurezza degli operatori e nella capacità delle nostre imprese di affrontare le sfide future. Le foreste rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata e richiedono profess...-->continua
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|16/06/2026 - Dissesto idrogeologico, depurazione e servizio idrico
Si è svolto oggi, nella sede regionale di Matera in via Annibale Maria di Francia, un incontro istituzionale tra il Soggetto Attuatore Delegato per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, avv. Gianmarco Blasi, il Commissario Unico per ...-->continua
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|16/06/2026 - Turismo radici strategico per la Basilicata
"Il turismo delle radici è ormai un segmento maturo, riconosciuto dagli operatori internazionali e capace di generare valore economico, relazioni e nuove opportunità di sviluppo per i territori. Per la Basilicata, terra di emigrazione e che vogliamo diventi an...-->continua
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|16/06/2026 - Case di comunità: Basilicata casa comune avvia i sopralluoghi
Basilicata Casa Comune avvia da domani un percorso di visite nelle Case di Comunità della Basilicata per raccontare ai cittadini, territorio per territorio, come sta procedendo l'attuazione del nuovo modello di sanità territoriale.
Lo annunciano il ...-->continua
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|16/06/2026 - Caso Cotrab, Consiglieri cdx: ''la verità dei fatti vale più degli slogan''
I Consiglieri della Maggioranza in Consiglio regionale: La Basilicata merita serietà, non processi mediatici
"La Basilicata attraversa una fase nella quale avrebbe bisogno di una politica capace di elevare il confronto pubblico, di avanzare proposte, di co...-->continua
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|15/06/2026 - Sassone: ''fondi PNRR a rischio per il Centro per lImpiego''
LArlab (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) già da tempo non ha potuto erogare al Comune di Senise la quota di anticipazione di 180.000,00 euro, a fronte dei complessivi 510.000,00 euro a valere su risorse PNRR, diretti a finanziare interven...-->continua
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|15/06/2026 - Vertenza CallMat: apprezziamo la vicinanza delle istituzioni, ma ora servono risposte concrete
A distanza di alcuni giorni dall'incontro presso il MIMIT, riteniamo doveroso riconoscere e apprezzare l'attenzione e la disponibilità che le istituzioni continuano a manifestare nei confronti della vertenza CallMat. Prendiamo atto dell'impegno di Francesco Cu...-->continua
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