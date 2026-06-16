Basilicata Casa Comune avvia da domani un percorso di visite nelle Case di Comunità della Basilicata per raccontare ai cittadini, territorio per territorio, come sta procedendo l'attuazione del nuovo modello di sanità territoriale.



Lo annunciano il Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo regionale Giovanni Vizziello.



La notizia diffusa nei giorni scorsi dall' Assessore Latronico sul superamento delle prime verifiche ministeriali relative agli interventi finanziati dal PNRR non deve distogliere l'attenzione dall'effettiva attivazione dei servizi che le Case di Comunità devono garantire ai cittadini.



Da settimane le comunità locali lamentano la carenza di servizi sanitari, chiedono di comprendere quando saranno completate le strutture, ma soprattutto quali servizi saranno concretamente disponibili, quali professionalità saranno presenti e come funzionerà il nuovo modello di assistenza territoriale. È una domanda legittima alla quale intendiamo contribuire a dare risposta attraverso un'attività di ascolto, verifica e informazione.



La prima visita si svolgerà domani presso la Casa di Comunità di Lagopesole. Il programma proseguirà mercoledì presso la Casa di Comunità di Sant'Arcangelo e giovedì presso quella di Senise.