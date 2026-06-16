I Consiglieri della Maggioranza in Consiglio regionale: La Basilicata merita serietà, non processi mediatici

"La Basilicata attraversa una fase nella quale avrebbe bisogno di una politica capace di elevare il confronto pubblico, di avanzare proposte, di contribuire alla soluzione delle questioni aperte.

Registriamo invece, troppo spesso, la tendenza ad inseguire il clamore del giorno, alimentando una narrazione fondata più sulle suggestioni che sui fatti.Ancora più preoccupante è assistere al tentativo, ormai ricorrente, di costruire processi mediatici prima che si pronuncino definitivamente gli organi competenti, quasi che il giudizio dellopinione pubblica debba precedere quello delle aule di giustizia. Una dinamica che non rafforza la trasparenza né la ricerca della verità, ma rischia di alimentare confusione e delegittimazione istituzionale". È quanto dichiarano i Consiglieri di maggioranza in Consiglio regionale che proseguono:

"Noi continueremo a fare ciò che i cittadini ci hanno chiesto di fare: governare, assumendoci responsabilità, affrontando problemi complessi e rispettando il lavoro della magistratura, delle istituzioni e degli organismi di controllo. Lasciamo ad altri la ricerca dello scontro permanente. Noi scegliamo la strada della serietà, della trasparenza e della responsabilità".

"Perché i lucani - concludono - non hanno bisogno di slogan. Hanno bisogno di verità. E la verità, fortunatamente, si trova nelle carte, nei fatti e nelle decisioni degli organi competenti. Non nei comunicati costruiti per orientare preventivamente il dibattito pubblico ogni volta che una vicenda è ancora oggetto di valutazione nelle sedi preposte".

