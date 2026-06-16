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La voce della Politica
|Caso Cotrab, Consiglieri cdx: ''la verità dei fatti vale più degli slogan''
16/06/2026
|I Consiglieri della Maggioranza in Consiglio regionale: La Basilicata merita serietà, non processi mediatici
"La Basilicata attraversa una fase nella quale avrebbe bisogno di una politica capace di elevare il confronto pubblico, di avanzare proposte, di contribuire alla soluzione delle questioni aperte.
Registriamo invece, troppo spesso, la tendenza ad inseguire il clamore del giorno, alimentando una narrazione fondata più sulle suggestioni che sui fatti.Ancora più preoccupante è assistere al tentativo, ormai ricorrente, di costruire processi mediatici prima che si pronuncino definitivamente gli organi competenti, quasi che il giudizio dellopinione pubblica debba precedere quello delle aule di giustizia. Una dinamica che non rafforza la trasparenza né la ricerca della verità, ma rischia di alimentare confusione e delegittimazione istituzionale". È quanto dichiarano i Consiglieri di maggioranza in Consiglio regionale che proseguono:
"Noi continueremo a fare ciò che i cittadini ci hanno chiesto di fare: governare, assumendoci responsabilità, affrontando problemi complessi e rispettando il lavoro della magistratura, delle istituzioni e degli organismi di controllo. Lasciamo ad altri la ricerca dello scontro permanente. Noi scegliamo la strada della serietà, della trasparenza e della responsabilità".
"Perché i lucani - concludono - non hanno bisogno di slogan. Hanno bisogno di verità. E la verità, fortunatamente, si trova nelle carte, nei fatti e nelle decisioni degli organi competenti. Non nei comunicati costruiti per orientare preventivamente il dibattito pubblico ogni volta che una vicenda è ancora oggetto di valutazione nelle sedi preposte".
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archivio
|La Voce della Politica
|16/06/2026 - Cicala: come rafforzare le imprese forestali lucane
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|16/06/2026 - Turismo radici strategico per la Basilicata
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|16/06/2026 - Case di comunità: Basilicata casa comune avvia i sopralluoghi
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|15/06/2026 - Sassone: ''fondi PNRR a rischio per il Centro per lImpiego''
LArlab (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) già da tempo non ha potuto erogare al Comune di Senise la quota di anticipazione di 180.000,00 euro, a fronte dei complessivi 510.000,00 euro a valere su risorse PNRR, diretti a finanziare interven...-->continua
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|15/06/2026 - Vertenza CallMat: apprezziamo la vicinanza delle istituzioni, ma ora servono risposte concrete
A distanza di alcuni giorni dall'incontro presso il MIMIT, riteniamo doveroso riconoscere e apprezzare l'attenzione e la disponibilità che le istituzioni continuano a manifestare nei confronti della vertenza CallMat. Prendiamo atto dell'impegno di Francesco Cu...-->continua
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