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Sassone: ''fondi PNRR a rischio per il Centro per lImpiego''

15/06/2026

LArlab (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) già da tempo non ha potuto erogare al Comune di Senise la quota di anticipazione di 180.000,00 euro, a fronte dei complessivi 510.000,00 euro a valere su risorse PNRR, diretti a finanziare interventi di ristrutturazione dellimmobile comunale ubicato in via Kennedy, sede del Centro per lImpiego, nonché interventi di riqualificazione degli spazi esterni, in quanto la verifica disposta presso INPS e INAIL ha avuto esito negativo, non consentendo di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dellAmministrazione Comunale, presupposto essenziale per laccesso al contributo. L'Agenzia Regionale nel 2025 ha sottoscritto con il Comune di Senise una convenzione per lattuazione del progetto esecutivo approvato ad ottobre 2025.
La ditta appaltatrice incaricata dal Comune di Senise ha avviato i lavori di ristrutturazione il 19 marzo 2026; ciò nonostante, ARLAB continua a non poter erogare lanticipo richiesto in quanto il DURC del Comune permane nello stato di irregolarità.
Aggiunge Sassone: circa 10 giorni fa mi sono recato presso lUfficio finanziario del Comune per chiedere se ci fossero state azioni risolutive messe in campo, finalizzate alla regolarizzazione del nostro DURC con la relativa estinzione delleventuale debito presso INPS che risulterebbe pari a circa 18.000,00 euro. Ho interloquito anche con il Sindaco, ma ad oggi pare che nulla sia cambiato. Stamattina ho presentato formale interrogazione a risposta scritta.
Il protrarsi della situazione, comporta il rischio concreto, purtroppo ormai certo, della revoca del finanziamento a valere sul PNRR, che da cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026. La perdita di un altro finanziamento, sarebbe lennesima sconfitta per la nostra Comunità nonché una perdita reale per leconomia locale, che Senise e lArea non possono permettersi.

consigliere Nicola Maria Sassone (consigliere comunale di minoranza



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