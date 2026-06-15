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La voce della Politica
|Sassone: ''fondi PNRR a rischio per il Centro per lImpiego''
15/06/2026
|LArlab (Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) già da tempo non ha potuto erogare al Comune di Senise la quota di anticipazione di 180.000,00 euro, a fronte dei complessivi 510.000,00 euro a valere su risorse PNRR, diretti a finanziare interventi di ristrutturazione dellimmobile comunale ubicato in via Kennedy, sede del Centro per lImpiego, nonché interventi di riqualificazione degli spazi esterni, in quanto la verifica disposta presso INPS e INAIL ha avuto esito negativo, non consentendo di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dellAmministrazione Comunale, presupposto essenziale per laccesso al contributo. L'Agenzia Regionale nel 2025 ha sottoscritto con il Comune di Senise una convenzione per lattuazione del progetto esecutivo approvato ad ottobre 2025.
La ditta appaltatrice incaricata dal Comune di Senise ha avviato i lavori di ristrutturazione il 19 marzo 2026; ciò nonostante, ARLAB continua a non poter erogare lanticipo richiesto in quanto il DURC del Comune permane nello stato di irregolarità.
Aggiunge Sassone: circa 10 giorni fa mi sono recato presso lUfficio finanziario del Comune per chiedere se ci fossero state azioni risolutive messe in campo, finalizzate alla regolarizzazione del nostro DURC con la relativa estinzione delleventuale debito presso INPS che risulterebbe pari a circa 18.000,00 euro. Ho interloquito anche con il Sindaco, ma ad oggi pare che nulla sia cambiato. Stamattina ho presentato formale interrogazione a risposta scritta.
Il protrarsi della situazione, comporta il rischio concreto, purtroppo ormai certo, della revoca del finanziamento a valere sul PNRR, che da cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026. La perdita di un altro finanziamento, sarebbe lennesima sconfitta per la nostra Comunità nonché una perdita reale per leconomia locale, che Senise e lArea non possono permettersi.
consigliere Nicola Maria Sassone (consigliere comunale di minoranza
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