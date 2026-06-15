-->
|
La voce della Politica
|Coldiretti: sarà di 10 giorni la durata media delle vacanze estive dei lucani
15/06/2026
|Sarà di dieci giorni la durata media della vacanza estiva dei lucani, seppur con sensibili differenze. Per oltre un quarto dei lucani in viaggio (28%) durerà tra 4 giorni e una settimana. Un ulteriore 25% si concederà da una a due settimane, mentre solo l1% potrà permettersi una pausa superiore al mese. Il 15%, invece, si limiterà a un massimo di tre giorni. E quanto emerge da unindagine Coldiretti/Ixe diffusa in occasione del via alle prime partenze per lestate, favorite dalla fine delle lezioni scolastiche. Secondo Coldiretti/Ixe il mare si conferma la meta estiva più amata anche dai lucani, davanti a montagna, campagna e città darte. Per il soggiorno prevalgono alberghi e bed & breakfast, seguiti dalle seconde case e dalle abitazioni di parenti e amici. In totale saranno 36 milioni gli italiani che durante lestate 2026 si concederanno almeno un giorno di ferie, con una netta preferenza per le mete nazionali e un ritorno del turismo di prossimità sotto leffetto di guerre e rincari. A pesare sulle scelte dellestate 2026 resta però la difficile situazione internazionale. A causa della guerra in Iran sette milioni di italiani rinunciano questanno ai viaggi allestero per riprogrammare le vacanze allinterno dei confini nazionali, riscoprendo il turismo di prossimità come alternativa pratica e sostenibile, secondo Coldiretti/Ixe. Nella stragrande maggioranza dei casi (77%) lo stop alle ferie in altri Paesi è legato al caro prezzi, a partire da quello dei voli, oltre allenergia, ma cè anche un 18% preoccupato dagli sviluppi della situazione internazionale e delle guerre che di fatto sconsigliano tutta una serie di mete a partire da quelle mediorientali, mentre un altro 5% adduce altri motivi. La scelta del turismo di prossimità vede crescere linteresse per forme di vacanza più sostenibili e legate al territorio. In questo scenario lagriturismo continua a rafforzare il proprio appeal grazie a una rete di oltre strutture distribuite lungo la Penisola, capaci di coniugare ospitalità, natura e tradizioni locali. A trainare il settore, secondo Campagna Amica e Terranostra, è soprattutto la domanda di esperienze autentiche, che affiancano al soggiorno attività legate alla scoperta delle produzioni agroalimentari. In cima alle preferenze resta lenoturismo evidenzia Coldiretti Basilicata - ma registrano un interesse crescente anche il birraturismo, loleoturismo e i percorsi dedicati ai formaggi e alle altre eccellenze del territorio. In questo periodo gli ospiti hanno inoltre la possibilità di vivere l'esperienza da vicino di momenti importanti dei cicli stagionali di molte produzioni, come la trebbiatura del grano o la raccolta della frutta.
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/06/2026 - Vertenza CallMat: apprezziamo la vicinanza delle istituzioni, ma ora servono risposte concrete
A distanza di alcuni giorni dall'incontro presso il MIMIT, riteniamo doveroso riconoscere e apprezzare l'attenzione e la disponibilità che le istituzioni continuano a manifestare nei confronti della vertenza CallMat. Prendiamo atto dell'impegno di Francesco Cupparo, Assessor...-->continua
|
|
|15/06/2026 - Coldiretti: sarà di 10 giorni la durata media delle vacanze estive dei lucani
Sarà di dieci giorni la durata media della vacanza estiva dei lucani, seppur con sensibili differenze. Per oltre un quarto dei lucani in viaggio (28%) durerà tra 4 giorni e una settimana. Un ulteriore 25% si concederà da una a due settimane, mentre solo l1% p...-->continua
|
|
|15/06/2026 - Sanità, Cifarelli replica all'assessore Latronico sul caso Dialisi nel Metapontino
"Non mi interessa entrare nella polemica sulla difesa di una singola struttura privata accreditata. Il punto è molto più semplice e riguarda il diritto dei cittadini ad avere servizi efficienti e una programmazione sanitaria comprensibile. Per questo continuo ...-->continua
|
|
|15/06/2026 - Stellantis , Fismic Confsal: positivi gli investimenti e la continuità produttiva ma ora servono risposte più chiare
Si è svolto oggi il confronto tra le organizzazioni sindacali e Stellantis con Emanuele Cappellano, responsabile Europa del Gruppo, convocato per approfondire i contenuti dellInvestor Day e le prospettive industriali europee e italiane del piano FaSTLAne 203...-->continua
|
|
|15/06/2026 - Ugl Matera, Pino Giordano: ''Profondo cordoglio per la scomparsa dellon. Franco Barra''
Con la scomparsa dellOn. Franco Barra, la Basilicata perde una figura autorevole che ha saputo coniugare impegno istituzionale, professionalità e una costante attenzione verso il mondo del lavoro, delle imprese e delle famiglie.
Lo dichiara il Segr...-->continua
|
|
|15/06/2026 - Giro dItalia Next Gen, Matera pronta ad accogliere la carovana rosa
Matera si prepara ad accogliere la carovana rosa del Giro dItalia Next Gen 2026, ospitando il prossimo 17 giugno la partenza della quarta tappa, Matera-Corato, in un appuntamento che unirà la passione per il ciclismo alla bellezza del patrimonio cittadino.
...-->continua
|
|
|15/06/2026 - Araneo e Verri: saremo a Senise. Con le comunità del Sinni, con i dati e con gli strumenti istituzionali che ci competo
I nostri rappresentanti erano presenti alla riunione che si è tenuta a Senise, dove le forze politiche locali del centrosinistra hanno ribadito con chiarezza la propria posizione: la vertenza è pienamente aperta, e il comprensorio del Sinni chiede con forza e ...-->continua
|
|