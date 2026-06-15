"Non mi interessa entrare nella polemica sulla difesa di una singola struttura privata accreditata. Il punto è molto più semplice e riguarda il diritto dei cittadini ad avere servizi efficienti e una programmazione sanitaria comprensibile. Per questo continuo a non comprendere le rassicurazioni dell'assessore Latronico".



Lo dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli intervenendo nuovamente sulla vicenda della dialisi nel Metapontino.



"È indiscutibile la funzione che il centro accreditato ha svolto nel corso degli anni sul territorio. Così come è indiscutibile che il servizio sia stato garantito con continuità, qualità assistenziale e appropriatezza clinica, rappresentando un punto di riferimento per decine di pazienti e per le loro famiglie. I fatti dimostrano che quella struttura ha assicurato una risposta concreta a un bisogno sanitario essenziale, contribuendo a costruire nel tempo un rapporto di fiducia con l'utenza.



Da anni, infatti, nel Metapontino opera un centro che garantisce trattamenti dialitici ai pazienti residenti e che, soprattutto durante la stagione estiva, rappresenta un punto di riferimento anche per numerosi nefropatici provenienti da altre regioni che scelgono la costa jonica per trascorrere le vacanze. Una realtà che ha consentito alla Basilicata di offrire un servizio importante e di generare mobilità attiva sanitaria.



Proprio per questo appare ancora più necessario interrogarsi sul senso delle scelte compiute negli ultimi anni. A fronte dell'esistenza di un servizio funzionante e riconosciuto dagli utenti, la decisione di attivare lo stesso servizio presso l'ospedale di Policoro avrebbe dovuto essere accompagnata da una programmazione chiara, capace di integrare le diverse offerte presenti sul territorio e di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e conflitti. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a una situazione che appare difficilmente comprensibile ai cittadini e agli stessi pazienti.



Se i paradossi hanno bisogno di spiegazioni, significa che probabilmente qualcosa non ha funzionato. È difficile comprendere come si sia arrivati a creare un doppione di un servizio già presente senza che, nel frattempo, si sia trovato il tempo e il modo di costruire una sintesi organizzativa capace di garantire continuità assistenziale, sostenibilità economica e serenità ai pazienti.



La vera domanda alla quale la Regione dovrebbe rispondere non è chi abbia ragione nella polemica di queste ore, ma quale sia oggi il modello organizzativo che si intende perseguire per garantire il servizio dialisi nell'area jonica. Perché ciò che i cittadini chiedono non sono dispute burocratiche o scarichi di responsabilità, ma la certezza di poter continuare a curarsi senza preoccupazioni.



Per questo ritengo necessario che Regione Basilicata, ASM e tutti i soggetti coinvolti si siedano attorno a un tavolo e definiscano una soluzione definitiva. Il territorio ha bisogno di servizi adeguati, di integrazione tra pubblico e privato accreditato, non di concorrenze che finiscono per creare incertezza. La sanità deve rispondere ai bisogni dei cittadini e non costringere i cittadini a interrogarsi sul senso delle scelte compiute dalla programmazione sanitaria regionale.



La politica ha il dovere di valutare i risultati ottenuti, valorizzare ciò che funziona e correggere ciò che non funziona. Quando un servizio essenziale è stato garantito per anni con qualità e appropriatezza, la domanda non può essere come sostituirlo o metterlo in difficoltà, ma come integrarlo all'interno di una rete territoriale più forte ed efficiente assegnandogli un budget adeguato, nell'interesse esclusivo dei pazienti."