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La voce della Politica
|Stellantis , Fismic Confsal: positivi gli investimenti e la continuità produttiva ma ora servono risposte più chiare
15/06/2026
|Si è svolto oggi il confronto tra le organizzazioni sindacali e Stellantis con Emanuele Cappellano, responsabile Europa del Gruppo, convocato per approfondire i contenuti dellInvestor Day e le prospettive industriali europee e italiane del piano FaSTLAne 2030.
Nel corso dellincontro lazienda ha illustrato le linee strategiche del piano industriale europeo, confermando investimenti su nuove piattaforme, sviluppo multi-energy, rinnovo della gamma e rafforzamento della presenza industriale del Gruppo in Europa. Per lItalia Stellantis ha confermato la continuità produttiva dei principali stabilimenti, illustrando i programmi relativi ai futuri modelli, allo sviluppo delle tecnologie ibride, alleDCT, ai veicoli commerciali e alle attività di ricerca e sviluppo.
La conferma della volontà di mantenere il footprint industriale europeo senza chiusure di stabilimenti e gli investimenti annunciati su prodotto, tecnologia e ricerca rappresentano elementi importanti dichiara Sara Rinaudo, Segretario Generale Fismic Confsal soprattutto in una fase nella quale il settore automotive europeo continua a essere sottoposto a fortissime pressioni competitive e regolatorie.
Riteniamo positiva anche la scelta di puntare su una strategia multi-energy, che conferma quanto la transizione non possa essere affrontata attraverso una sola tecnologia ma richieda pragmatismo industriale, neutralità tecnologica e capacità di adattarsi ai mercati.
Secondo la Fismic Confsal, dal confronto emergono segnali incoraggianti su diversi siti italiani, a partire da Mirafiori, dove la crescita produttiva della 500 ibrida, lo sviluppo delleDCT, lassenza di cassa integrazione e gli investimenti sulla ricerca rappresentano indicatori importanti di rafforzamento industriale del polo torinese.
Torino deve continuare a mantenere un ruolo centrale nelle strategie del Gruppo. I segnali emersi oggi su Mirafiori, sulle attività ingegneristiche e sulleconomia circolare vanno nella direzione giusta, ma sarà fondamentale consolidare questa crescita con una prospettiva produttiva stabile e di lungo periodo per lintera filiera piemontese. Per la Fismic Confsal restano però ancora aperti alcuni nodi importanti, a partire dal futuro di Maserati e dello stabilimento di Cassino.
Su Cassino registriamo positivamente la conferma della continuità produttiva e le prospettive legate ai futuri modelli Maserati, ma è evidente che oggi servano ancora maggiori elementi di chiarezza. Parliamo di uno dei siti che più sta soffrendo questa fase del mercato automotive e che ha bisogno rapidamente di certezze industriali, produttive e occupazionali.
Anche sul fronte della meccanica italiana il sindacato ritiene necessario continuare il confronto. Le indicazioni emerse su Termoli, sulleDCT e sulla continuità dell'Euro 7 rappresentano certamente elementi positivi, così come la conferma della continuità produttiva sugli altri siti della componentistica. Tuttavia il tema della saturazione produttiva e della competitività europea, soprattutto sul costo dellenergia e sulla filiera delle batterie, continuerà a rappresentare una sfida centrale per tutto il comparto.
La transizione dellautomotive si giocherà sulla capacità di tenere insieme innovazione, sostenibilità e tutela del lavoro. Per questo continueremo a chiedere che lItalia venga considerata un asset strategico del Gruppo, valorizzando le competenze industriali, tecnologiche e professionali che il nostro Paese continua a rappresentare, conclude Rinaudo.
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