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La voce della Politica
|Ugl Matera, Pino Giordano: ''Profondo cordoglio per la scomparsa dellon. Franco Barra''
15/06/2026
|Con la scomparsa dellOn. Franco Barra, la Basilicata perde una figura autorevole che ha saputo coniugare impegno istituzionale, professionalità e una costante attenzione verso il mondo del lavoro, delle imprese e delle famiglie.
Lo dichiara il Segretario Provinciale dellUGL Matera, Pino Giordano, esprimendo il proprio cordoglio per la morte dellex parlamentare lucano.
Per me è un dolore particolarmente grande afferma Giordano perché viene a mancare un amico sincero, una persona alla quale ero profondamente legato da un rapporto di stima, affetto e condivisione di valori. Franco Barra è stato sempre vicino al mondo del lavoro e alle battaglie sindacali dellUGL, sostenendo con convinzione ogni iniziativa finalizzata alla tutela delloccupazione, alla valorizzazione delle attività produttive e alla difesa delle famiglie. Non ha mai fatto mancare il proprio contributo di idee, esperienza e vicinanza umana nelle tante vertenze che hanno interessato il nostro territorio. Da parlamentare della Repubblica, eletto nel 1994 alla Camera dei Deputati nel collegio di Pisticci, e da professionista stimato prosegue Giordano ha interpretato il proprio ruolo con competenza, equilibrio e grande senso delle istituzioni. Ma il suo lascito più importante resta probabilmente quello professionale e umano. Attraverso il suo storico studio commerciale di Policoro ha formato intere generazioni di giovani professionisti, consulenti, imprenditori e operatori economici, diventando un autentico maestro per tanti lucani. Quante professionalità sono nate e cresciute grazie ai suoi insegnamenti, alla sua disponibilità e alla sua capacità di trasmettere conoscenze, passione per il lavoro e amore per la propria terra. Barra ha lasciato unimpronta significativa nello sviluppo economico e sociale della Basilicata. È stato un punto di riferimento per lintera comunità lucana e continuerà ad esserlo attraverso il ricordo delle sue opere, del suo impegno pubblico e dei valori che ha saputo testimoniare nel corso della sua vita. Alla sua amata moglie, ai figli, in particolare a Francesca, ai familiari tutti conclude Giordano rivolgo, a nome dellUGL Matera e mio personale, le più sentite condoglianze e la vicinanza dellintera organizzazione sindacale in questo momento di profondo dolore. Il ricordo di Barra continuerà a vivere nelle istituzioni che ha servito, nelle tante persone che ha formato e nelle battaglie combattute per il lavoro, lo sviluppo e la crescita della Basilicata.
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