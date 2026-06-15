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La voce della Politica
|Giro dItalia Next Gen, Matera pronta ad accogliere la carovana rosa
15/06/2026
|Matera si prepara ad accogliere la carovana rosa del Giro dItalia Next Gen 2026, ospitando il prossimo 17 giugno la partenza della quarta tappa, Matera-Corato, in un appuntamento che unirà la passione per il ciclismo alla bellezza del patrimonio cittadino.
La città dei Sassi sarà protagonista di una giornata di grande sport e di forte visibilità nazionale e internazionale, grazie alla copertura televisiva e mediatica garantita dalla manifestazione organizzata da RCS Sport. Unoccasione importante per raccontare Matera attraverso le immagini dei suoi luoghi più iconici, promuovendone lidentità culturale, paesaggistica e turistica.
La sfilata cittadina dei corridori prenderà il via da Piazza San Pietro Caveoso e attraverserà alcune delle strade più suggestive del centro abitato prima del via ufficiale della corsa dal chilometro zero sulla Strada Provinciale 6 Matera-Gravina. Per consentire il regolare svolgimento dellevento e garantire la sicurezza di atleti, operatori e cittadini, la Polizia Locale ha predisposto specifiche ordinanze che disciplinano la viabilità, la sosta e laccesso alle aree interessate dal passaggio della corsa e dallallestimento delle strutture organizzative.
Le misure prevedono, tra laltro, divieti temporanei di sosta e di transito lungo il percorso cittadino della manifestazione e nelle aree dedicate alla carovana del Giro, già a partire dal giorno precedente levento, al fine di consentire linstallazione delle strutture tecniche e dei mezzi per le trasmissioni televisive. Contestualmente, sono stati adottati ulteriori provvedimenti organizzativi relativi alla mobilità urbana e alla gestione delle aree di fermata degli autobus turistici ed extraurbani, con lobiettivo di garantire la massima fluidità della circolazione e la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.
Matera è una città per i giovani. Il Giro dItalia under 23 vede gareggiare i campioni del futuro dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti . Il ciclismo è uno straordinario strumento di promozione territoriale e di racconto delle comunità. La partenza della quarta tappa rappresenta per Matera una vetrina che consentirà di mostrare agli appassionati delle due ruote la bellezza dei nostri Sassi, il fascino del nostro patrimonio storico e la capacità della città di ospitare eventi di rilievo nazionale. Ringraziamo RCS Sport, la Polizia Locale, le forze dellordine, i volontari e gli uffici comunali coinvolti nellorganizzazione. Linvito che rivolgo ai cittadini e visitatori è di vivere questa giornata di festa nel rispetto delle disposizioni previste, contribuendo a rendere levento un successo per tutti.
LAmministrazione Comunale invita la cittadinanza a prendere visione delle ordinanze emanate dalla Polizia Locale e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle temporanee modifiche alla viabilità. La collaborazione di tutti sarà fondamentale per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e offrire agli atleti, agli organizzatori e agli ospiti il migliore benvenuto possibile ha affermato lassessore alla Mobilità Daniele Fragasso -. Matera è pronta a vivere una nuova pagina di sport, passione e promozione territoriale, confermando la propria vocazione ad essere palcoscenico di grandi eventi capaci di valorizzare la città e rafforzarne limmagine nel panorama nazionale e internazionale.
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|La Voce della Politica
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I nostri rappresentanti erano presenti alla riunione che si è tenuta a Senise, dove le forze politiche locali del centrosinistra hanno ribadito con chiarezza la propria posizione: la vertenza è pienamente aperta, e il comprensorio del Sinni chiede con forza e ...-->continua
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