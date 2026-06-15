Tre lucani eletti nell'Assemblea Nazionale. Un risultato straordinario per una regione di appena mezzo milione di abitanti.

Si è conclusa a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione, la storica Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento guidato dal Generale Roberto Vannacci.



La Basilicata ha partecipato ai lavori con una delegazione composta da 14 delegati provenienti da tutto il territorio regionale, distinguendosi per partecipazione, organizzazione e capacità di rappresentanza.



Il risultato ottenuto rappresenta un vero e proprio successo politico e organizzativo: sebbene lo Statuto prevedesse per la Basilicata l'elezione di un solo rappresentante nell'Assemblea Nazionale, i delegati lucani sono riusciti ad ottenerne ben tre.



Entrano così a far parte del massimo organismo politico nazionale di Futuro Nazionale:



 Giulio Curatella, storico sostenitore del Generale Vannacci, Segretario Nazionale del Movimento Il Mondo al Contrario e referente territoriale tra i promotori della crescita del movimento in Basilicata;



 Rocco Leonardo Tauro, figura storica della destra lucana, già componente del Comitato Centrale di Fiamma Tricolore, dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, più volte consigliere comunale, consigliere provinciale e assessore;



 Rossella Quinto, avvocato, insegnante, già Sindaco di Acerenza, con una lunga militanza politica iniziata nel Fronte della Gioventù e proseguita in Alleanza Nazionale, Lega e oggi in Futuro Nazionale.



A testimonianza del ruolo assunto dalla Basilicata all'interno del movimento, Giulio Curatella è stato inoltre l'unico delegato lucano a prendere la parola durante i lavori dell'Assemblea Costituente, portando all'attenzione nazionale le grandi potenzialità della Basilicata, il tema dello sviluppo territoriale, delle royalties energetiche, dello spopolamento e della necessità di riformare il sistema dell'accesso al credito per famiglie e imprese.



Questo risultato è il frutto di un intenso lavoro sul territorio che, in pochi mesi, ha portato alla nascita di 13 Comitati Costituenti in Basilicata, già operativi a Potenza, Matera, Melfi, Venosa, Lavello, Acerenza, Viggianello, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Pisticci, Policoro e in altri centri della regione, con ulteriori aperture previste nelle prossime settimane.



Per una regione spesso considerata periferica rispetto ai grandi centri decisionali, l'elezione di tre rappresentanti nell'Assemblea Nazionale costituisce un riconoscimento importante del lavoro svolto e della crescente centralità della Basilicata all'interno del progetto politico di Futuro Nazionale.



La fase costituente è terminata. Ora inizia una nuova sfida: trasformare entusiasmo, partecipazione e radicamento territoriale in una forza politica capace di rappresentare le esigenze reali dei cittadini lucani e dell'intera nazione.



La Basilicata c'è. Ed è pronta a fare la propria parte.