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La voce della Politica
|Fondo sanitario nazionale, parametri da rivedere
15/06/2026
| Così lassessore Cosimo Latronico, intervenuto a Genova al Forum G19+2 Sanità Regioni a confronto. E' necessario ridiscutere i vecchi criteri storici di riparto, ha rimarcato, "per superare le discrepanze e le disuguaglianze che si sono accumulate nel tempo". La sanità è una sfida di equità che richiede il superamento dei divari territoriali. È necessario rivedere i parametri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per superare le discrepanze e le disuguaglianze che si sono accumulate nel tempo. Lo ha dichiarato lassessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo questa mattina a Genova al Forum G19+2 Sanità Regioni a confronto. Il Forum G19+2 Sanità vede anche la partecipazione del ministro della Salute Orazio Schillaci e rappresenta il principale tavolo di confronto nazionale che riunisce le 19 Regioni e le 2 Province Autonome italiane per definire le strategie e le riforme necessarie alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Lassessore ha evidenziato la necessità di ridiscutere i criteri della ripartizione dei fondi. Dopo anni di attesa è ormai indispensabile ridiscutere i vecchi criteri storici che regolano il riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Occorre lintegrazione di nuovi parametri ponderati, a partire da quello della dispersione territoriale. Si tratta di un fattore fondamentale per riuscire a garantire servizi efficienti anche nelle aree interne, caratterizzate da una bassa densità demografica, da una complessità geografica e da un elevato indice di vecchiaia con prevalenza di malattie croniche. Insieme al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga e al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, abbiamo chiesto che il piano di riparto per il 2026 venga programmato per tempo e con criteri più equi. Nel suo discorso, Latronico ha poi analizzato le priorità per la tenuta dei sistemi sanitari regionali. La sanità è un tema nazionale che richiede un dialogo costante, pur nel rispetto delle competenze regionali. Oggi assistiamo ad unesplosione della domanda sanitaria, trainata dal forte aumento dei costi del personale, delle tecnologie e della farmaceutica. In Basilicata stiamo portando avanti una profonda riorganizzazione dei servizi, ma lobiettivo deve essere quello di tutelare i conti senza ricorrere alla leva fiscale, per non aumentare il peso delle tasse sui cittadini. Il nostro Sistema Sanitario Nazionale ha concluso lassessore è una ricchezza per il Paese e abbiamo il dovere di valorizzarlo. Le grandi riforme, si realizzano solo attraverso un confronto reale con le Regioni e con chi vive sul territorio questa importante partita per la salute e il benessere delle nostre comunità.
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Dalle radici lucane alle frontiere dello spazio: la storia di Rocco Petrone è motivo d'orgoglio di appartenenza ed è anche una traccia precisa per il futuro della nostra regione. Lo ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi, intervenendo alle celebraz...-->continua
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Dichiarazione Assessore regionale Francesco Cupparo (delega agli Impianti Sportivi)
Lo storico scudetto conquistato dal CMB Salandra nel campionato di Serie A1 di calcio a 5 femminile rappresenta una pagina straordinaria per lo sport lucano e un motivo di...-->continua
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